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Je autorem mnoha oceněných snímků, zejména jihomoravské přírody a krajiny. Fotograf Zdeněk Vošický vydal sedm velkoformátových knih včetně nejnovější publikace nazvané Jižní Morava krásná, známá, neznámá. Redakce iDNES.cz přináší výběr z jeho fotografií, které jsou pověstné precizností a ladností a působí až dokonale.
Autor: Zdeněk Vošický
Zvlněná pole nedaleko obce Těšany na Brněnsku působí magicky.
Autor: Zdeněk Vošický
Vlhu pestrou s kořistí v zobáku zachytil Vošický při vzletu.
Autor: Zdeněk Vošický
Oceňovaný fotograf na snímku s dcerou, která už sama také fotí.
Autor: archiv Zdeňka Vošického
Ikonická a oceněná fotografie ostrůvku na Mlýnském rybníku v Lednicko-valtickém areálu. Je plný volavek.
Autor: Zdeněk Vošický
Zamrzlý rybník Vrkoč u Pohořelic na Brněnsku a na něm stojící skupinka odpočívajících volavek.
Autor: Zdeněk Vošický
Kalous ušatý a jeho takřka dokonalé mimikry. Chvíli trvá, než jej člověk na snímku najde.
Autor: Zdeněk Vošický
Za tuto fotografii datla černého v zámeckém parku ve Slavkově u Brna byl Vošický oceněn ve více soutěžích, od italské Sieny až po New York.
Autor: Zdeněk Vošický
Tento snímek pojmenoval Volavky na lovu.
Autor: Zdeněk Vošický
Vlha pestrá chytila kořist na jihomoravské vinici.
Autor: Zdeněk Vošický
Cesta krajinou za Měsícem.
Autor: Zdeněk Vošický
Jihomoravskou krajinu fotí Vošický často, a to i při jarní bouřce.
Autor: Zdeněk Vošický
Uspěli při lovu. Spokojení ledňáčci sedí na větvi s kořistí v zobáku.
Autor: Zdeněk Vošický
„Naše země je prostě krásná, což dokládají i ocenění mých snímků, které uspěly v konkurenci fotografií z vyhlášených destinací celého světa,“ říká Vošický.
Autor: archiv Zdeňka Vošického
Nad brněnskou hvězdárnou zachytil fáze krvavého superúplňku.
Autor: Zdeněk Vošický
Ještěrka zelená si hoví v Národním parku Podyjí.
Autor: Zdeněk Vošický
Volavka patří mezi ptáky, které Vošický zachycuje nejčastěji. Tady ji vyfotil při vzletu.
Autor: Zdeněk Vošický
V tajuplném Ždánickém lese na pomezí Vyškovska a Hodonínska lze při troše štěstí narazit na jelena.
Autor: Zdeněk Vošický
Se sovou pálenou se lze v přírodě setkat jen vzácně.
Autor: Zdeněk Vošický
Mezi mraky vystupuje rozhledna Slunečná u Velkých Pavlovic na Břeclavsku.
Autor: Zdeněk Vošický
Dudek chocholatý hnízdí ojediněle a nepravidelně v nížinách a pahorkatinách. Za tento snímek získal Vošický druhé místo v soutěži Great Photo Awards v řeckých Aténách.
Autor: Zdeněk Vošický
Fotografie kouzelně zbarveného pole zvítězila v klání Fujifilm Photo Awards 2024.
Autor: Zdeněk Vošický
Velký špunt na Pálavě. Jde o skalní rozsedlinu mezi Obřím kamenem a stěnou skály Martinka.
Autor: Zdeněk Vošický
Vlhy pestré vyfotil Vošický i při hádce nebo možná jen škádlení.
Autor: Zdeněk Vošický
Opuštěný strom uprostřed pole hrajícího barvami.
Autor: Zdeněk Vošický
Se Zdeňkem Vošickým jezdí fotit i jeho osmiletá dcera Vladěnka, která už získává ocenění v juniorských soutěžích.
Autor: archiv Zdeňka Vošického
Západ slunce nad moravskou krajinou je velmi fotogenický.
Autor: Zdeněk Vošický
Také snímek makového pole uspěl v soutěži Fujifilm Photo Awards 2024.
Autor: Zdeněk Vošický
Střední novomlýnská nádrž je ptačí rezervací.
Autor: Zdeněk Vošický
Kaštanová alej u Karlína na Hodonínsku. Za snímek bral Vošický stříbrnou medaili v soutěži Refocus Awards v New Yorku.
Autor: Zdeněk Vošický