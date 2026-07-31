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Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek
Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...
OBRAZEM: Snímky krajiny, zvířat i památek působí dokonale. Fotograf sbírá ceny
Je autorem mnoha oceněných snímků, zejména jihomoravské přírody a krajiny. Fotograf Zdeněk Vošický vydal sedm velkoformátových knih včetně nejnovější publikace nazvané Jižní Morava krásná, známá,...
Majstrštyk z 19. století. Archeologové odkryli v Brně zapomenuté železniční točny
Nejen pravěké kosti nebo středověké střepy, ale i zařízení z již moderní doby 19. století nalezli nedávno archeologové u budovy takzvané Malé Ameriky v Brně. Ta za rakouského císařství sloužila –...
Kostry hlodavců a trus v troubě, inspekce zavřela thajsko-laoskou restauraci v Brně
Kostry na zemi přímo v kuchyni nebo mrtví hlodavci v dalších částech provozovny nalezli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v thajsko-laoské restauraci Sabaidy poblíž centra...
Pociťovaná teplota se dostává i přes 50 stupňů, změřili vědci v ulicích Brna
V den, kdy maximální odpolední teploty přesáhly v Brně 38 stupňů Celsia a vrcholila červnová vlna veder, naměřili vědci v brněnských ulicích pociťovanou teplotu - jež se určuje jinak než pocitová - i...
Umím být hodně vytrvalý. Nesrovnal o návratu do Brna, stážích i reprezentaci
Sedm let je součástí extraligového basketu, přestože je mu teprve dvaadvacet. Z přednášky na ekonomické fakultě Masarykovy univerzity míří na trénink reprezentace, odtud na stáž do Málagy nebo...
Pestré osudy nepotřebných celnic. Některé ožily jako muzeum či kasino, jiné chátrají
Vstup Česka do schengenského prostoru před téměř dvaceti lety udělal z pohraničních celnic na jihu Moravy vesměs nepotřebné stavby. Zatímco některé se proměnily v muzeum, kasino nebo ekocentrum, jiné...
Moderna na místě zchátralých lázní. Blansko otevírá nový bazén za 320 milionů
Desítky let byli obyvatelé Blanska zvyklí chodit do někdejších městských lázní. Poté, co předloni padly při demolici k zemi, vyrostl na jejich místě krytý bazén. Nový prosklený objekt přivítá první...
Pivo v Brně? Nároky hostů rostou. Chtějí správně ošetřený mok s krémovou pěnou
Brněnské hospody pozorují změnu, která by ještě před pár lety byla těžko představitelná. Hosté podle nich častěji poznají špatně ošetřené pivo, zajímají se o způsob čepování a místo počtu vypitých...
OBRAZEM: Snímky krajiny, zvířat i památek působí dokonale. Fotograf sbírá ceny
Je autorem mnoha oceněných snímků, zejména jihomoravské přírody a krajiny. Fotograf Zdeněk Vošický vydal sedm velkoformátových knih včetně nejnovější publikace nazvané Jižní Morava krásná, známá,...
Konflikt řidičů v Brně. Jeden druhému propíchl pneumatiku přímo na křižovatce
Hádka dvou řidičů z okénka do okénka vygradovala k fyzické agresi. Spor dvou řidičů v Brně přerostl až v útok nožem. Muž za volantem tmavého mercedesu po vzájemném blokování a riskantním předjíždění...
Na výpadovce z Brna řidiči zpomalují, dělníci ale nikde. Omezení zůstane další roky
Po nelehkém průjezdu městem si leckterý řidič myslí, že už je konečně téměř venku z Brna, když tu na Ostravské najednou musí zpomalit a řadit se do úzkých pruhů. U středových svodidel je omezení....
Zbrojovka Brno vzhlíží k Nizozemsku. Navázala partnerství s Alkmaarem
Fotbalová Zbrojovka Brno uzavřela strategické partnerství s nizozemským Alkmaarem. S pravidelným účastníkem evropských pohárů, jehož barvy hájí i český záložník Matěj Šín, chce spolupracovat...
Mladiství v přesile bili pěstmi patnáctiletého chlapce, útok natáčeli na mobil
V přesile na něj dotírají, padají údery pěstmi i kopance, roztrhnou mu tričko. Skupinka mladistvých včetně dívek nedávno brutálně napadla patnáctiletého chlapce na parkovišti u obchodního centra ve...
Pociťovaná teplota se dostává i přes 50 stupňů, změřili vědci v ulicích Brna
V den, kdy maximální odpolední teploty přesáhly v Brně 38 stupňů Celsia a vrcholila červnová vlna veder, naměřili vědci v brněnských ulicích pociťovanou teplotu - jež se určuje jinak než pocitová - i...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Dramatik bez divadla, živel i komik. Brno vzpomíná na svérázného knihkupce
Když se v Brně řekne Michal Ženíšek, málokomu se vybaví jen obyčejné regály napěchované knihami. Pro mnohé to byl především nespoutaný živel, hybatel lidských osudů a člověk, který z každé všední...
Žabovřesky mají v parku obří žábu s fontánou, vodu bere z artéského vrtu
Obří kovová žába s fontánkou nově zdobí park v Bráfově ulici v brněnských Žabovřeskách. Nahradila starší a už nefunkční plastiku s vodním prvkem, stejně jako on odebírá vodu z místního artéského vrtu.