Vybijte si stres mečem, boj je součást lidské přirozenosti, říká historický šermíř

  11:21
Historický šerm vrací člověka k jeho podstatě, je přesvědčen Zdeněk Brýdl, který se této sportovní disciplíně věnuje. V bezpečných podmínkách přitom nechybí ani kontakt se skutečnými zbraněmi. „Šerm jde mnohem dál než běžné sporty, protože vychází z naprosté lidské přirozenosti. Dotýká se přímo toho, pro co byl evolučně vytvořen náš stresový systém a pud sebezáchovy,“ říká zakladatel Brněnských fechterů.

Jak jste se dostal k historickému šermu?
Šermuju už od šesti let, začínal jsem ale s tím klasickým, sportovním. Mým kolegou z klubu byl tehdy i Alexander Choupenitch, který přivezl bronz z olympiády. Se sportovním šermem jsem ale nakonec musel skončit kvůli zdravotním problémům. Je to hodně jednostranný sport a já potřeboval něco komplexnějšího. Navíc, už jako šestiletý kluk jsem chtěl bojovat s opravdovými středověkými zbraněmi, a tak jsem v roce 2014 přešel k historickému šermu.

Co vás na tom nejvíc baví?
Mám příležitost využívat svoje tělo smysluplným a přirozeným způsobem. Mám rád sport, ale většina z nich funguje tak, že si člověk uměle vytvoří nějaký problém, a ten pak musí vyřešit. Je zábava žonglovat nebo třeba lézt po skalách, ale šerm jde mnohem dál, protože vychází z naprosté lidské přirozenosti. Dotýká se přímo toho, pro co byl evolučně vytvořen náš stresový systém a pud sebezáchovy. Umět bojovat a obrazně si zachránit život je něco, co podle mě v dnešní společnosti obrovské spoustě lidí chybí.

Zakladatel brněnských fechterů Zdeněk Brýdl byl sportovním šermířem. Kvůli zdraví však přešel na ten historický.
Při sportovním historickém šermu spoléhají bojovníci na instinkty. Útočí plnou silou, ale díky chráničům a bezpečným mečům nehrozí zranění.
Zdeněk Brýdl vyučuje šerm i na Masarykově univerzitě jako předmět.
Takže podle vás je pro člověka boj ten nejpřirozenější pohyb?
Ano. Když se podíváme do přírody, naše těla a celá evoluce jsou odjakživa nastavené na to hlavní, přežít. My lidé ale nemáme drápy, tesáky ani nic podobného, naší předností je vytvářet a používat nástroje. A těmi úplně prvními vynálezy byly samozřejmě zbraně, ať už sloužily k lovu, nebo k obraně. Právě k tomu se v historickém šermu vracíme.

Od minulého roku také vyučujete Sportovní historický šerm jako předmět tělesné výchovy na Masarykově univerzitě.
Když jsem v roce 2017 založil vlastní klub a rozhodl se živit tímto sportem, věděl jsem, že vysokoškolský tělocvik má velký potenciál. Je to skvělá cesta, jak se o historickém šermu může dozvědět spousta nových lidí.

V předmětu lákáte i na testování efektivity ostrých zbraní.
Ale pouze pro vybrané studenty. Musím si být naprosto jistý, že člověk s ostrou zbraní nebude nebezpečný sobě ani okolí. Pro testování máme bezpečnou zónu, takový ohraničený box. Ostatní studenty odstavíme za záchytnou síť s ocelovým drátem a vybraní jedinci si můžou zkusit skutečně zasekat. Máme tři různé terče, každý je uzpůsobený na trénink jiného aspektu seku, ať už jde o přesnost, rychlost, nebo správné vedení čepele.

A patří vůbec něco takového na univerzitní půdu?
Stejně jako na ni patří kickbox nebo jiné bojové sporty. V dnešní době je společnost hodně zaměřená na nekonfliktnost a vyhýbá se fyzické konfrontaci, což je samozřejmě správně, zároveň to jde ale proti lidské přirozenosti. Vyvinuli jsme se jako kmenoví živočichové a náš stresový systém už nefunguje tak, jak by měl, což je jeden z hlavních faktorů vzniku mnoha civilizačních chorob. Systém funguje dobře jen tehdy, pokud je využit přirozeně, tedy při útěku nebo v boji, ne když nestíháte termíny nebo slyšíte stížnosti od vedení.

Člověk to velmi rychle pozná, když si poprvé vyzkouší souboj. Přestože víte, že jste v bezpečí, stále vidíte zbraň, která na vás míří. Cítíte reálný strach. Když ale souboj skončí, tělo vyplaví obrovské množství dopaminu, protože mozek dostane signál, že jste přežili. To umožňuje stresový systém napravit a vrátit do něj rovnováhu. Spousta lidí k nám chodí, aby ze sebe mohli dostat stres v bezpečné a civilizované formě.

Jak tedy simulujete nebezpečí?
Počítáme s tím, že se budeme snažit jeden druhého zasáhnout, proto máme chrániče, které zranění v podstatě znemožní. Oproti jiným bojovým sportům máme navíc obrovskou výhodu v tom, že nám nehrozí boxerská demence způsobená opakovanými údery do hlavy. Sport, ve kterém je cílem způsobit soupeři tak silný otřes mozku, že ztratí vědomí, mi nikdy nedával smysl. Se zbraní v ruce nemusím svého protivníka „vypnout“, stačí mi jej dobře zasáhnout a náš sport tuto realitu plně imituje.

Jen ať mu nervy pracují. Cholerici mají v boji nevýhodu, říká šermířský mistr

Dlouhý meč se do batohu asi nevejde. Budíte na ulici rozruch, když s ním cestujete?
Jednou mě zastavil revizor v šalině, že prý u sebe nemůžu mít zbraň. Tak jsem ten meč vzal, opřel ho špičkou o svou botu a prohnul čepel do 90 stupňů, abych mu ukázal, jak je pružná. V tu chvíli bylo jasné, že je to sportovní pomůcka, ne vražedný nástroj. Paradoxně taková baseballová pálka je mnohem nebezpečnější než náš turnajově schválený meč. V tomhle ohledu ale žijeme v perfektní zemi. Česko má totiž v historickém šermu obrovskou tradici, světově jsme v tom na úplné špičce. Už za komunismu se dělaly rekonstrukce bitev.

Stalo se někdy, že by se někdo zranil nebo že ochrana selhala?
K ošklivému zranění by teoreticky mohlo dojít v momentě, kdybyste v zápalu boje nadzvedli protivníka a následně jej hodili na zem. Při nekontrolovaném pádu by se mohl vážně zranit třeba o příčku zbraně, a to bez ohledu na to, jak dobré má chrániče. Proto je v pravidlech zápas omezen na chvaty, které nezvedají soupeře. Pokud se ale budeme bavit o selhání samotné výstroje, tak naposledy se to u nás stalo někdy v roce 2014 v Praze. Tehdy se ještě plošně nepoužívaly certifikované chrániče a stalo se, že zlomený meč pronikl kousek pod kůži. Naštěstí to spravilo pár stehů.

Brněnští fechteři na trénincích používají meče, které vypadají zcela reálně, dají se však ohnout takřka do pravého úhlu a neublíží. Špičky jim končí kuličkou.

Jaký je hlavní rozdíl mezi klasickým sportovním šermem a tím historickým?
Sportovní šerm, který známe z olympiády, využívá k zaznamenání zásahů elektroniku. Celý sport je postavený tak, aby bylo rozhodování co nejvíce objektivní. My se snažíme imitovat reálný boj, rozhodčí tedy přidělí bod pouze za zásah, který měl dostatečnou razanci a skutečný potenciál zranit. U nás objektivita musí ustoupit mírně subjektivnímu názoru rozhodčího. Druhý rozdíl je ve vybavení, používáme věrné repliky, zatímco sportovní šerm si prošel moderním vývojem a používá lehčí materiály a anatomická držení, která v historii vůbec neexistovala.

Patříte pod historická bojová umění neboli HEMA, co dalšího tam spadá?
Zjednodušeně je můžeme rozdělit do tří skupin. První je scénický šerm, to jsou ta klasická vystoupení na hradech, ve filmu nebo v divadle pro pobavení diváků. Druhou skupinou jsou rekonstrukční šermíři, kteří detailně studují spisy starých mistrů a snaží se přijít na to, jak přesně se v historii bojovalo. No a tahle skupina je velmi úzce propojená se sportovním historickým šermem. Používáme repliky, které co nejvíc odpovídají historickým originálům, ale jsou upravené pro bezpečnost. Snažíme se ten boj plně imitovat a děláme z toho sport, ve kterém se dá soutěžit.

Expert: Člověku z 12. století bychom rozuměli, ale asi si s ním neměli co říct

Účastníte se i těch historických bitev?
Ne, protože by to bylo nebezpečné. V našem sportovním pojetí se učíme spoléhat na bojové instinkty, a ty by v hromadné historické bitvě mohly mít fatální následky. Jsme zvyklí útočit plnou silou a velice často bodáme. Pružné zbraně a moderní chrániče nám to umožňují, víme, že je to pro nás bezpečné a nikomu se nic nestane. Ale kdyby tohle udělal sportovní šermíř v historické bitvě někomu v dobové přilbě s otevřeným obličejem, přinejmenším by ho vážně zranil.

S jakou nejčastější mylnou představou se setkáváte?
Ta úplně nejčastější je, že historické meče jsou hrozně těžké. Kdyby byl meč skutečně těžký, bojovník by byl pomalý a dlouho by nepřežil. Typický dlouhý meč váží přibližně kilo a půl. Další mylnou představou je, že evropský šerm je pomalý a primárně o hrubé síle. Opak je pravdou. Technickou základnu máme mnohem propracovanější než u některých asijských bojových umění, o kterých se naopak neustále traduje, jak moc jsou technická.

V roce 2017 jste založil klub sportovního historického šermu Brněnští fechteři. Proč zrovna fechteři?
Název vychází z německého slova Fechter, tedy šermíř. Naší hlavní zbraní je totiž dlouhý meč typu Federschwert, který se vyvinul v německých zemích, inspirujeme se technikami tehdejších německých mistrů. Přestože dnes už v klubu učíme i francouzský kordík, lukostřelbu nebo japonský šerm, kde už název „fechteři“ rozhodně nesedí. Značka se už ale v Brně chytila a má silnou identitu.

Jaká je budoucnost historického šermu?
Všechny naše kluby v republice exponenciálně rostou. U nás v Brně máme každý rok téměř dvojnásobek nových členů, takže věřím, že se to bude posouvat jen dál. Zájem o ten sport je obrovský, a to i navzdory absenci jakékoliv státní podpory. Protože dosud chyběla oficiální asociace, šermíři si musí všechno hradit sami. My tady máme v centru Brna 500 metrů čtverečních haly a platíme ji výhradně z příspěvků našich žáků.

Nejčtenější

Bateriová jawa od čtrnáctiletého kluka překvapila v Brně

AMPER E-MOBILITY, součást mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a...

Mojmír Hrouz patří k pionýrům elektromobility v Česku, autům na baterky se věnuje od roku 2010, tehdy se proslavil trabantem přestavěným na elektrický pohon. Pro bzučivou mobilitu nadchl i svého...

OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko

Královna Alžběta II. při své návštěvě Brna a České republiky v roce 1996....

Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

OBRAZEM: Bílá a růžová krása. Mandloně v Hustopečích kvetou, trvá to ale jen pár dní

Rozkvetlý mandloňový sad nad Hustopečemi (20. března 2026)

Sady na stráních nad jihomoravskými Hustopečemi se intenzivně barví do bílé a růžové. Mandloňová stromořadí o víkendu nalákají stovky návštěvníků na Slavnosti mandloní a vína. Ty se trefí do...

Matikář dostane od školy miliony, výpověď neplatí, rozhodl po dvanácti letech soud

Premium
Střední škola Brno, Charbulova

Dlouhých dvanáct let se už táhne spor učitele matematiky Aloise Humpolíka, který v roce 2013 dostal na Střední škole Charbulova v Brně výpověď pro nadbytečnost. S propuštěním nesouhlasil a na...

V Brně srazil vlak člověka, provoz na trati do Uherského Hradiště je přerušený

Ilustrační foto

V Brně v pátek večer srazil vlak člověka. Nehoda se stala mezi hlavním nádražím a odbočkou na stanici Brno-Černovice. Uvedl to policejní mluvčí Petr Vala

27. března 2026  20:32

Nepovedená digitalizace v Brně. I přes sliby lidé stále musejí s papíry na úřad

Premium
ilustrační snímek

Velkou pozitivní odezvu mělo koncem minulého roku oznámení brněnského magistrátu, že zavede jednotný formulář na žádost o městský byt, který navíc půjde vyplnit přes internet z pohodlí domova. Jenže...

27. března 2026

Roztrhnout dres, připojit elektrody. Policisté na Kraví hoře oživovali cyklistu

Cyklista zkolaboval u brněnské Kraví hory, pomáhali mu kolemjdoucí i policisté

Cyklistu v bezvědomí a se zástavou srdce oživovali před několika dny jihomoravští policisté. Hlídka totiž náhodou byla poblíž místa, kde zkolaboval cyklista. Policisté při zásahu použili i přenosný...

27. března 2026  15:48

OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko

Královna Alžběta II. při své návštěvě Brna a České republiky v roce 1996....

Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její...

27. března 2026  13:56

Odstřel nebezpečné skály v Moravském krasu, 20 tun vápence se rozletělo na kusy

Hasiči a pyrotechnici v Moravském krasu odstřelili dvacetitunový kus masivu,...

Ohromný kus bortící se skály odstřelili ve čtvrtek pyrotechnici v Pustém žlebu na oblíbené trase mezi propastí Macocha a Punkevními jeskyněmi. Po celodenním zásahu specialistů nyní leží na místě asi...

27. března 2026  11:17

Kyjovská interna je věčně přetížená, lékaři varují před snížením dostupnosti péče

Nemocnice Kyjov - ilustrační snímek

Po Znojmě hlásí další jihomoravská nemocnice potíže na interním oddělení na jižní Moravě. Tentokrát jde o Kyjov, kde už přitom jihomoravské hejtmanství nedávno řešilo napětí. Tamní lékaři popisují,...

27. března 2026  10:53

Vazba pro Prokeše ve fotbalové kauze je pravomocná, Býmovi a spol. běží lhůta

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

26. března 2026  12:56,  aktualizováno  27. 3. 10:36

Stěhování Komety do T-Areny v průběhu sezony? Je to eventualita, otáčí Zábranský

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Brněnští hokejisté od pondělka ví, že neobhájí titul. Pardubice Kometu rozstřílely 4:0 na zápasy a oplatily soupeři porážku z loňského finále. Brno experti rozhodně nepasovali do role favorita, spíše...

27. března 2026  10:30

Vzpomínka na zavražděné Židy i pouť smíření. Sudetští Němci odhalili brněnský program

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Část potomků sudetských Němců vyhnaných po druhé světové válce z Československa v květnu hromadně vykročí na trasu, kterou před osmi desítkami let v opačném směru nuceně absolvovali jejich předci....

27. března 2026

Boom nových hnutí v Brně. Bez zázemí velkých stran ale mají omezené šance, míní expert

Bývalý městský architekt Michal Sedláček oznámil vstup do klání v říjnových...

Jedna kandidátka nese název „Za hezčí obec“, druhá třeba „Pro lepší obec“. Takový volební souboj je typický pro malé vesnice, jenže letos se nezvykle právě ve formě lokálních kandidátek s místním...

27. března 2026  5:11

Cyklista použil násilí kvůli výtce, že jel po chodníku. Důchodce skončil na chirurgii

Policisté pátrají po cyklistovi.

Brněnská policie vyšetřuje případ cyklisty, který na místní Palackého třídě napadl kolemjdoucího seniora. K incidentu došlo poté, co chodec upozornil projíždějícího muže, že se po chodníku nejezdí....

26. března 2026  17:58

Od obětí přebíral peníze pro falešné bankéře. Podmínka je ještě mírná, zdůraznil soud

Ilustrační snímek

Legenda o napadeném účtu, falešný policista a bankéř, a statisíce jsou pryč. Stejný scénář podvodníkům telefonujícím nic netušícím lidem stále vychází. Nedávno naletěla například ředitelka blanenské...

26. března 2026  16:15

