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Mladá generace je hodně jiná, ale já ještě nekončím, říká první dáma divadla v Brně

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  17:30

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Herečka Městského divadla Brno Zdena Herfortová dostala k narozeninám cenný dárek. Cenu Thálie za celoživotní herecké mistrovství. (říjen 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Na kontě má desítky nezapomenutelných rolí a téměř půl století zkušeností s herectvím i jeho výukou. Zdena Herfortová patří k nepřehlédnutelným osobnostem brněnského divadla, což letošní zisk Thálie za celoživotní herecké mistrovství jen podtrhl. S cenou v ruce vzpomíná na začátky, minulé kolegy i strach z ocenění. Na jevišti ale rozhodně neříká poslední slovo.

K recepci Městského divadla Brno přichází bělovlasá elegantní dáma s koženým batůžkem na zádech. Drobná postava, ale velká herečka. Zdena Herfortová před pár dny převzala hereckou Thálii za celoživotní herecké mistrovství, a tak není divu, že ve svém domovském divadle vzbudila rozruch.

Zážitky z ceremoniálu v pražském Národním divadle zaujatě probírá s kolegyní Radkou Coufalovou, ve dvoraně divadla se pak zastavuje a přijímá další gratulace. Na právě získané ocenění je hrdá.

Přišla nabídka od pana režiséra Moskalyka, jestli bych ráda hrála v Četnických humoreskách, a já jsem říkala, že si musím před něj kleknout, jak tu roli chci.

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