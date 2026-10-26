K recepci Městského divadla Brno přichází bělovlasá elegantní dáma s koženým batůžkem na zádech. Drobná postava, ale velká herečka. Zdena Herfortová před pár dny převzala hereckou Thálii za celoživotní herecké mistrovství, a tak není divu, že ve svém domovském divadle vzbudila rozruch.
Zážitky z ceremoniálu v pražském Národním divadle zaujatě probírá s kolegyní Radkou Coufalovou, ve dvoraně divadla se pak zastavuje a přijímá další gratulace. Na právě získané ocenění je hrdá.
Přišla nabídka od pana režiséra Moskalyka, jestli bych ráda hrála v Četnických humoreskách, a já jsem říkala, že si musím před něj kleknout, jak tu roli chci.