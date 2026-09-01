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GLOSA: Jak se Zbrojovka kvůli Lužánkám sama chytila do pasti a politici mlžili

Marek Osouch
  12:53

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Starý brněnský stadion za Lužánkami je v dezolátním stavu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Příběh o prodeji stadionu za Lužánkami v Brně majiteli fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi se začíná měnit v bizarní podívanou. Město jakožto majitel či klub jakožto kupující se snaží celý proces rámovat, že dělají vše v nejlepším zájmu, ale nakonec to dopadne jako vždy – odložením, protože se obě strany nedokážou domluvit.

Jak jinak si totiž vysvětlit, že Zbrojovka ve finální nabídce předloží takovou cenu, kterou politici Brna nejsou ochotni a ani nemohou akceptovat, když výsledek jejich posudku je diametrálně odlišný.

Brno chtělo po Zbrojovce 210 milionů, klub přišel oproti tomu s částkou pouhých 5 milionů. Je tak logické, že ani Zbrojovka kvůli výši rozdílu nemohla přistoupit na cenu z posudku zadaného městem.

Už tehdy se při dvou takto velmi rozdílných částkách mohlo město s klubem nejdříve domluvit, že zadají třetí posudek, který bude tedy závazný pro obě strany.

Ale ne. Zbrojovka si šla tvrdohlavě za svým.

Jenže už tehdy muselo být městským radním, zejména těm s právnickým vzděláním, jasné, že to tak jednoduše nepůjde a že neříkají pravdu, když finální nabídku nelze měnit, jak i nyní zní z brněnského magistrátu.

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