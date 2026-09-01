GLOSA: Jak se Zbrojovka kvůli Lužánkám sama chytila do pasti a politici mlžili

Jak jinak si totiž vysvětlit, že Zbrojovka ve finální nabídce předloží takovou cenu, kterou politici Brna nejsou ochotni a ani nemohou akceptovat, když výsledek jejich posudku je diametrálně odlišný.
Brno chtělo po Zbrojovce 210 milionů, klub přišel oproti tomu s částkou pouhých 5 milionů. Je tak logické, že ani Zbrojovka kvůli výši rozdílu nemohla přistoupit na cenu z posudku zadaného městem.
Už tehdy se při dvou takto velmi rozdílných částkách mohlo město s klubem nejdříve domluvit, že zadají třetí posudek, který bude tedy závazný pro obě strany.
Ale ne. Zbrojovka si šla tvrdohlavě za svým.
Jenže už tehdy muselo být městským radním, zejména těm s právnickým vzděláním, jasné, že to tak jednoduše nepůjde a že neříkají pravdu, když finální nabídku nelze měnit, jak i nyní zní z brněnského magistrátu.