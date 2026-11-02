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Zbrojovka ztratila „druhou maminku“. Trenérka vychovala stovky malých fotbalistů

Jiří Černý
  16:42

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Zesnulá trenérka mládeže Zbrojovky Brno Olga Frydrýšková. (říjen 2026) | foto: FC Zbrojovka Brno

Na fotbalovém hřišti se starala o odřená kolena, slzy i první fotbalové radosti. Pro nejmenší hráče Zbrojovky Brno i jejich rodiče byla Olga Frydrýšková byla po jedenáct let mnohem víc než „pouhou“ trenérkou či vedoucí týmu. Náhle zemřela ve věku 47 let.

Zbrojovka Brno přišla o člověka, který pro její nejmladší fotbalisty znamenal mnohem víc než jen trenérku či vedoucí týmu. Olga Frydrýšková se jedenáct let starala

Zesnulá trenérka mládeže Zbrojovky Brno Olga Frydrýšková. (říjen 2026)
Zesnulá trenérka mládeže Zbrojovky Brno Olga Frydrýšková s kolegy a členem A týmu Tadeášem Vachouškem. (říjen 2026)
Zesnulá trenérka mládeže Zbrojovky Brno Olga Frydrýšková. (říjen 2026)
3 fotografie

Do Zbrojovky se dostala nejprve jako fanoušek a maminka malého fotbalisty. Její syn působil v přípravkových kategoriích brněnského klubu. Z člověka na tribuně se postupně stala součást klubového života, která se nakonec rozhodla věnovat mu i svůj pracovní čas.

„Byla hrozně pyšná na to, že se z fanouška stala členkou klubu zevnitř. Měla k němu velký vztah a nesmírně si vážila toho, že může být jeho součástí,“ vzpomínal Vladimír Chaloupka, bývalý prvoligový fotbalista a trenér mládeže, který Frydrýškovou do klubového prostředí přivedl.

Zesnulá trenérka mládeže Zbrojovky Brno Olga Frydrýšková s kolegy a členem A týmu Tadeášem Vachouškem. (říjen 2026)

Od roku 2015 zastávala pozici vedoucí přípravkových týmů a dívek. Její práce se soustředila především na nejmenší fotbalisty a fotbalistky v kategoriích U6 a U7, pomáhala však také dalším týmům a kolegům. Zajišťovala komunikaci s rodiči, organizaci družstev i řadu každodenních záležitostí, které jsou pro fungování mládežnického fotbalu nezbytné.

„Byla taková hodná teta, která se starala o děti i rodiče. Pomáhala jim s administrativou, vysvětlovala, jak klub funguje, posílala informace, zařizovala skupiny a byla pořád na telefonu. V tomhle byla fantastická a velmi lidská,“ popisoval Chaloupka.

Její přínos ovšem podle něj zdaleka nekončil u organizační práce. Dokázala totiž předvídat nedorozumění a řešit je ještě dříve, než přerostla v konflikt. Rozuměla rodičům, trenérům i jejich odlišným pohledům a uměla mezi nimi najít cestu.

„Měla velkou empatii. Dokázala vycítit, kde by mohl vzniknout problém, a zařídit, aby se potřebné informace dostaly ke správným lidem, aniž by se z toho stal konflikt. Rodiče neměli pocit, že si někdo stěžuje na trenéry, a trenéři zase neměli pocit, že na ně někdo žaluje. Díky tomu jsme mohli spoustu věcí řešit ještě předtím, než vůbec nastaly,“ vysvětlil Chaloupka.

Právě tato schopnost z ní podle něj udělala mimořádně důležitou součást zbrojovácké mládeže. Zatímco trenéři se mohli soustředit na samotný fotbal, ona zajišťovala zázemí pro děti i jejich rodiny.

Stovky dárků „neznámým“ dětem

Byla to přitom práce plná drobností, které nejsou na první pohled vidět. Pomáhala například se zkoušením a výměnou týmového oblečení, objednávala upomínkové předměty se jmény hráčů, připravovala závěrečné večírky a rozlučky. Při domácích zápasech A-týmu dohlížela také na nejmenší děti, které vyváděly fotbalisty na hřiště.

„Pamatuji si třeba, jak nám posílala fotografie, na kterých měla připravené a zabalené dárky pro sto dětí. Dělala to s láskou a radostí, protože měla radost z toho, že ji mají děti. Nebyly to pro ni jen formality. Chtěla, aby si z toho odnesly zážitek,“ zavzpomínal Chaloupka.

Zesnulá trenérka mládeže Zbrojovky Brno Olga Frydrýšková. (říjen 2026)

Přestože její syn později ve Zbrojovce nepokračoval a věnoval se jinému sportu, Olga Frydrýšková v klubu zůstala. Na rozdíl od řady rodičů, kteří po odchodu vlastních dětí z mládežnických kategorií končí také, ji motivovala především příslušnost ke klubu a vztahy, které si v něm vybudovala.

„Tohle pro mě bylo výjimečné. U ní se spojilo fanouškovství, láska ke Zbrojovce a práce, kterou dělala. Byla na své působení opravdu hrdá. Nedovedu si teď představit, že bych za ni jednoduše našel náhradu. V tomhle byla nenahraditelná,“ přiznal Chaloupka.

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Zbrojovka ve své vzpomínce připomněla také její vztah k A-týmu. Byla jeho velkou fanynkou a jako organizátorka vyvádění hráčů na hřiště malými dětmi během domácích zápasů nechyběla na žádném utkání.

Pro stovky nejmenších fotbalistů a fotbalistek však zůstane především člověkem, který jim pomáhal s prvními kroky ve fotbale, staral se o ně a vytvářel prostředí, v němž se cítili dobře. Klub ji proto označil za svou druhou maminku a zbrojováckého anděla.

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