Zbrojovka Brno přišla o člověka, který pro její nejmladší fotbalisty znamenal mnohem víc než jen trenérku či vedoucí týmu. Olga Frydrýšková se jedenáct let starala
Do Zbrojovky se dostala nejprve jako fanoušek a maminka malého fotbalisty. Její syn působil v přípravkových kategoriích brněnského klubu. Z člověka na tribuně se postupně stala součást klubového života, která se nakonec rozhodla věnovat mu i svůj pracovní čas.
„Byla hrozně pyšná na to, že se z fanouška stala členkou klubu zevnitř. Měla k němu velký vztah a nesmírně si vážila toho, že může být jeho součástí,“ vzpomínal Vladimír Chaloupka, bývalý prvoligový fotbalista a trenér mládeže, který Frydrýškovou do klubového prostředí přivedl.
Od roku 2015 zastávala pozici vedoucí přípravkových týmů a dívek. Její práce se soustředila především na nejmenší fotbalisty a fotbalistky v kategoriích U6 a U7, pomáhala však také dalším týmům a kolegům. Zajišťovala komunikaci s rodiči, organizaci družstev i řadu každodenních záležitostí, které jsou pro fungování mládežnického fotbalu nezbytné.
„Byla taková hodná teta, která se starala o děti i rodiče. Pomáhala jim s administrativou, vysvětlovala, jak klub funguje, posílala informace, zařizovala skupiny a byla pořád na telefonu. V tomhle byla fantastická a velmi lidská,“ popisoval Chaloupka.
Její přínos ovšem podle něj zdaleka nekončil u organizační práce. Dokázala totiž předvídat nedorozumění a řešit je ještě dříve, než přerostla v konflikt. Rozuměla rodičům, trenérům i jejich odlišným pohledům a uměla mezi nimi najít cestu.
„Měla velkou empatii. Dokázala vycítit, kde by mohl vzniknout problém, a zařídit, aby se potřebné informace dostaly ke správným lidem, aniž by se z toho stal konflikt. Rodiče neměli pocit, že si někdo stěžuje na trenéry, a trenéři zase neměli pocit, že na ně někdo žaluje. Díky tomu jsme mohli spoustu věcí řešit ještě předtím, než vůbec nastaly,“ vysvětlil Chaloupka.
Právě tato schopnost z ní podle něj udělala mimořádně důležitou součást zbrojovácké mládeže. Zatímco trenéři se mohli soustředit na samotný fotbal, ona zajišťovala zázemí pro děti i jejich rodiny.
Stovky dárků „neznámým“ dětem
Byla to přitom práce plná drobností, které nejsou na první pohled vidět. Pomáhala například se zkoušením a výměnou týmového oblečení, objednávala upomínkové předměty se jmény hráčů, připravovala závěrečné večírky a rozlučky. Při domácích zápasech A-týmu dohlížela také na nejmenší děti, které vyváděly fotbalisty na hřiště.
„Pamatuji si třeba, jak nám posílala fotografie, na kterých měla připravené a zabalené dárky pro sto dětí. Dělala to s láskou a radostí, protože měla radost z toho, že ji mají děti. Nebyly to pro ni jen formality. Chtěla, aby si z toho odnesly zážitek,“ zavzpomínal Chaloupka.
Přestože její syn později ve Zbrojovce nepokračoval a věnoval se jinému sportu, Olga Frydrýšková v klubu zůstala. Na rozdíl od řady rodičů, kteří po odchodu vlastních dětí z mládežnických kategorií končí také, ji motivovala především příslušnost ke klubu a vztahy, které si v něm vybudovala.
„Tohle pro mě bylo výjimečné. U ní se spojilo fanouškovství, láska ke Zbrojovce a práce, kterou dělala. Byla na své působení opravdu hrdá. Nedovedu si teď představit, že bych za ni jednoduše našel náhradu. V tomhle byla nenahraditelná,“ přiznal Chaloupka.
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Zbrojovka ve své vzpomínce připomněla také její vztah k A-týmu. Byla jeho velkou fanynkou a jako organizátorka vyvádění hráčů na hřiště malými dětmi během domácích zápasů nechyběla na žádném utkání.
Pro stovky nejmenších fotbalistů a fotbalistek však zůstane především člověkem, který jim pomáhal s prvními kroky ve fotbale, staral se o ně a vytvářel prostředí, v němž se cítili dobře. Klub ji proto označil za svou druhou maminku a zbrojováckého anděla.