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Nové klubové logo nejprve představili legendám na středečním galavečeru. A aby si Brno zvyklo na nový vizuál prvoligového celku, fotbalová Zbrojovka jej v noci na dnešek ve spolupráci s městskými institucemi či Vysokým učením technickým promítla na ikonické stavby ve městě. Tou pro fanoušky nejdůležitější je zchátralý stadion za Lužánkami, který chce klub přebudovat na novou arenu.
Autor: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno
Logo s trikolorou zasvítilo také na aktuálním stánku klubu. Největší tribuně ShipEx Areny to v nových barvách slušelo.
Autor: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno
Za návrhem stojí brněnské studio Boldie. „Pracovali jsme se základními prvky, ze kterých klub nemůže ustoupit. Například velké Z či pruhy,“ objasňuje autor loga Zdeněk Šermo. Výbornou plochu k projekci poskytla administrativní budova brněnského výstaviště.
Autor: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno
Tvůrci se zároveň vědomě vydali proti současnému trendu maximálně zjednodušených znaků. Zatímco řada evropských klubů v posledních letech přechází k minimalistickým emblémům, v Brně zvolili opačnou cestu. Společně i s drakem Lužanem tak v noci logo zasvítilo na nejvyšší budově Česka, tedy na brněnské AZ Tower.
Autor: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno
„Všichni dnes dělají kulatá loga. My jsme chtěli unikátní tvar. Štít je navíc heraldicky jeden z nejstarších symbolů a má v sobě duši, kterou řada současných znaků ztratila,“ vysvětluje Šermo. Jedním z nejstarších symbolů Brna je také katedrála svatých Petra a Pavla na Petrově.
Autor: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno
Zbrojovka chce přebudovat svoji komunikaci i prezentaci svého vizuálu. Budova Z Fakulty stavební na VUT je k tomu dobrým výchozím bodem.
Autor: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno
Fascinace výškou se celé kampani nedá upřít, proto také Zbrojovka ve spolupráci s VUT vybrala snad nejvíce čnící budovu v Brně, tedy Fakultu strojního inženýrství, která se tyčí z Palackého vrchu.
Autor: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno
Fakulta strojního inženýrství se navíc nachází nedaleko stadionu na Srbské ulici, a tak se stala jasnou volbou.
Autor: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno
Zbrojovka kromě loga představila i komunikační strategii z říše pohádek. Drak Lužan povstává ze své zchátralé sluje stadionu za Lužánkami a bude provázet zejména online prezentaci čerstvého prvoligisty. Snad i proto si k projekci vybral klub také Moravskou zemskou knihovnu.
Autor: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno
Drak nám bude fungovat především v online komunikaci. „Inspirací nám byly zahraniční kluby, které mají podobně silné symboly propojené se svou vlastní identitou,“ vysvětluje klub.
Autor: FC Zbrojovka Brno
Proměna identity se projeví také na dresech. Domácí sada bude podobná stávající a využije tradičních svislých pruhů, venkovní varianta bude bílá a třetí sada modrá.
Autor: FC Zbrojovka Brno
„Chtěli jsme, aby logo poprvé skutečně patřilo klubu. Nebylo spojeno s konkrétní osobou jako v době Boby Brno ani s výrobcem zbraní. Zbrojovka tak získává vlastní identitu,“ popisuje ředitel komunikace klubu Tomáš Šusta. „Čekáme kritiku,“ přiznává s nervozitou.
Autor: FC Zbrojovka Brno