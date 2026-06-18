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OBRAZEM: Brno v noci patřilo Zbrojovce, nové logo promítla na ikonické budovy
Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit
Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...
V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!
Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...
Nová připomínka slavného seriálu v Brně. Po hrdinovi z Návštěvníků pojmenovali most
I po více než čtyřech desetiletích zůstává v brněnských Žabovřeskách živý příběh slavného televizního seriálu Návštěvníci. Právě v tamní Bráfově ulici totiž filmaři pro účely natáčení využívali dům,...
Top deset hlášek „Johna“ Uličného: Je to jenom líbačka, nebo se vším všudy?
Nejen fotbaloví fanoušci nadále vzpomínají na legendárního trenéra Petra Uličného řečeného John, který v pátek po dlouhé nemoci opustil tento svět. Uličný v nejvyšší české lize odkoučoval 413 zápasů,...
Hustý provoz na D1 před Brnem i kolapsy v areálu. Fanoušci se sjíždějí na MotoGP
Tisíce fanoušků dorazily během pátku na brněnský Masarykův okruh, kde se o víkendu jedou závody MotoGP. Panující vedra se však na některých z nich podepsala do takové míry, že jim museli přímo na...
Hustý provoz na D1 před Brnem i kolapsy v areálu. Fanoušci se sjíždějí na MotoGP
Tisíce fanoušků dorazily během pátku na brněnský Masarykův okruh, kde se o víkendu jedou závody MotoGP. Panující vedra se však na některých z nich podepsala do takové míry, že jim museli přímo na...
Zbyla jen prázdná místa. Populární pojízdné stánky s kávou zmizely z ulic
Ráno přijdete na zastávku, kde jste byli zvyklí si brát kávu do ruky. Stánek ale nikde. Žádná cedule ani vysvětlení. Jen prázdné místo, které ještě nedávno patřilo malému pojízdnému kávovému baru. Z...
Sbohem, trenére. Fotbal se loučí s Johnem Uličným, zavzpomínat přišly i legendy
Docela jistě by si přál, aby se při jeho odchodu netruchlilo. Ale aby se vzpomínalo. Zpívalo. Žertovalo. Takový zkrátka byl. Fotbalové nebe si vyžádalo trenérskou legendu. S Petrem Uličným se v pátek...
Roste počet krizových situací i výjezdů, duševní zdraví řeší nově Institut mysli
Kapacity služeb starajících se o lidi s duševními problémy jsou dlouhodobě přetížené, například nedovolatelnost na linkách důvěry dosahuje až 50 procent. Problémem zůstává i nenávaznost služeb, kdy...
VIDEO: Dodávka vůbec nebrzdila. Policie ukázala záznam děsivého nárazu do tatry
Jako zázrakem přežil řidič tatry děsivou nehodu, při níž do jeho vozu zrovna v momentě, kdy pod ním ležel a opravoval jej, narazila zezadu v plné rychlosti dodávka. Její šofér do náklaďáku naboural...
Česko na hokejovém MS bohatne, ostatní mají strach. A vystřídá Bříza Hadamczika?
Hodnotící konferenci hokejového svazu vedl viceprezident Petr Bříza, zastoupil zdravotně indisponovaného šéfa Aloise Hadamczika. Otevřelo to i debatu, zda ho za dva roky náhodou nevystřídá v čele....
MotoGP 2026 Brno: Program závodů a vstupenky. Jak si povede Salač?
Brno se znovu chystá na závody mistrovství světa silničních motocyklů. Velká cena České republiky se v roce 2026 uskuteční od 19. do 21. června. Na Masarykově okruhu nebudou chybět největší hvězdy...
Z radnice v Brně se stává developer, za pár let chce postavit více než stovku bytů
Negativní trend poklesu počtu městských bytů v Brně, kterých ubývá navzdory slovům politiků o nutnosti výstavby, chce pomoci zvrátit největší městská část Brno-střed. Dosud se soustředila na opravy...
Švancara opět svlékl Salače, ten slíbil výhru. Binder okusil brněnská piva
Když moderátor Petr Švancara donutil závodníka Moto2 Filipa Salače svléknout tričko před tisíci fanoušky loni, byl čtyřiadvacetiletý Čech mírně zaskočen. Tentokrát se se svým osudem rychle smířil....
Brno stojí za to! Motorkáři už velebí českou pohostinnost a levné pivo
Velká cena v Brně oficiálně začíná pátečními ranními tréninky. Její fanzóna, která vyrostla v samotném srdci Brna na náměstí Svobody, už ale nabízí unikátní zážitky. Aby také ne, vždyť plochu s...
Urny spisovatele Kundery a jeho ženy uložili v Brně pod „levitujícím“ náhrobkem
Poslední volný hrob v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urny s jejich ostatky dnes do hrobu jen v úzkém kruhu...
Mamma Mia a písečná pláž jako u moře. V Aqualandu Moravia chystají filmové léto
V Aqualandu Moravia se ve velkém naváží písek. Vedení areálu, který je nejnavštěvovanějším turistickém cílem jižní Moravy, totiž připravuje pro hosty na letošní letní sezonu jako novinku písečnou...