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OBRAZEM: Brno v noci patřilo Zbrojovce, nové logo promítla na ikonické budovy

Jiří Černý
  12:10
Nové klubové logo nejprve představili legendám na středečním galavečeru. A aby si Brno zvyklo na nový vizuál prvoligového celku, fotbalová Zbrojovka jej v noci na dnešek ve spolupráci s městskými institucemi či Vysokým učením technickým promítla na ikonické stavby ve městě. Tou pro fanoušky nejdůležitější je zchátralý stadion za Lužánkami, který chce klub přebudovat na novou arenu.
Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané... Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané... Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané... Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané... Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané... Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané... Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané... Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané... Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané... Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před... Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před... Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před...

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