Miliardář Fait: Vím, jak zvednout brněnskou Zbrojovku, dovedu ji koupit sám

Svůj opětovný zájem o brněnský fotbalový klub Fait potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz. „Mám připravené finance na posílení stávajícího kádru a chtěl bych změnit manažerskou strukturu ve vedení klubu,“ uvedl podnikatel se specializací na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní.

Zároveň Fait oznámil, že vstoupil do jednání s nejvyššími představiteli Regionální hospodářské komory Brno (RHKB), která má přednostní právo odkoupit od stávajícího zbrojováckého vlastníka Václava Bartoňka většinový balík akcií a zajišťuje pro klub silného investora.

O svých nejbližších krocích se RHKB chystá informovat v úterý na tiskové konferenci. Zda budoucnost Zbrojovky spojuje s Faitem, odmítl v pondělí ředitel komory Čeněk Absolon komentovat. „Vše vysvětlíme na tiskové konferenci, dopředu tyto věci nechci komentovat. Jsem vázán mlčenlivostí, takže se velice omlouvám,“ sdělil.

Již minulý týden však předseda představenstva RHKB Ladislav Chodák v rozhovoru pro MF DNES potvrdil, že s investorem, v jehož silách by mělo být Zbrojovku pozvednout, je komora v kontaktu. „Bez toho by to samozřejmě nešlo,“ uvedl tehdy.

K Faitovi se fanoušci dřív upínali

Podobného vysvětlení se od RHKB dostalo i Faitovi, známému v byznysu schopností převzít podnik v krizi a dostat ho do lepší kondice. „Mám s tím zkušenosti, dělám to sedmadvacet let. Dalším důvodem, proč se o Zbrojovku zajímám, je patriotismus. Ten k fotbalu podle mého názoru patří. Zbrojovku může koupit nějaká firma, a co jsem slyšel, tak hospodářská komora jedná se zájemcem z Prahy, a tam pak tento patriotismus chybí,“ naznačil brněnský průmyslník, kdo má podle jeho informací k chřadnoucí fotbalové značce nejblíž.

O to, aby mohl do Zbrojovky investovat, se Fait zajímá už podruhé. Poprvé s majitelem klubu Bartoňkem jednal na přelomu let 2019 a 2020, kdy byl prvním veřejně známým zájemcem o koupi Zbrojovky a fanouškovská obec se k jeho snaze upínala.

Zápas fotbalistů Zbrojovky Brno proti Táborsku v 18. kole druhé ligy provázely protesty brněnských fanoušků proti majiteli klubu Václavu Bartoňkovi. Považují ho za viníka úpadku Zbrojovky a vyzývají ho k jejímu prodeji. (9. března 2024)

Jednání tehdy Fait potvrdil až poté, co ztroskotala. „Tenkrát se Zbrojovce začalo dařit, dostala se do ligy a naše jednání šla do ztracena. Nebylo to tak, že bych z obchodu couvnul. Tím, že začala být situace pro něho příznivější, ztratil pan Bartoněk zájem se mnou obchod dodělat,“ ohlíží se Fait.

Mimo jiné však také poznamenal, že za ideální považuje, aby do klubu velikosti Zbrojovky vstoupili nejméně tři investoři a měli stejné názory na řízení klubu. Ty Fait před čtyřmi lety kolem sebe neměl a nemá je ani nyní. „Můj názor platí stále. Teď je to ale tak, že by se kupec měl najít rychle, a já žádného obchodního partnera pro tuto záležitost nemám. Takže jsem schopen Zbrojovku koupit sám a pak k sobě partnera najít,“ vyložil karty na stůl.

Teď je ideální čas, věří zájemce

Šéf společnosti Jet Investment připouští, že do jednání o Zbrojovce naskočil pozdě. Mimo jiné i proto, že v minulých dnech jeho investiční skupina prodala třebíčskou energeticko-strojírenskou skupinu Tedom japonské skupině Yanmar Group v rámci transakce, jejíž hodnotu server hn.cz odhadl na pět miliard korun.

Navíc ho výrazně tlačí čas. Daný je nejen termín úterní tiskové konference, ale i valné hromady Zbrojovky v pondělí 16. září. Tam by se převod akcií mezi Václavem Bartoňkem a RHKB Brno měl řešit.

Čím se zabývá Jet Investment Společnost se od vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní. Ve fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva za 15 miliard korun. Prostřednictvím fondů Jet 2 a Jet 3 investuje do středně velkých středoevropských průmyslových společností se silným růstovým potenciálem. Realitní fond Jet Industrial Lease investuje do průmyslových nemovitostí. V Německu, České republice a Polsku spravuje portfolio devíti nemovitostních projektů. Do fotbalu začal Fait po neúspěchu jednání s Bartoňkem investovat v nyní divizním Tatranu Bohunice, kde se věnoval hlavně financování mládeže. To však po krátké době ukončil.

„Rozumím tomu, že komora uplatnila své předkupní právo na většinu ve Zbrojovce až poté, co chtěla mít stoprocentní jistotu, že pro klub bude mít kupce. Já jsem byl v USA a nebyla velká šance se se mnou hned spojit, komora od někoho potřebovala příslib a ten ode mě její lidé nedostali. Tak ho hledali u někoho jiného, aby jim Zbrojovka nezůstala na bedrech. Pak jsem se vrátil ze zámoří a začal jsem komunikovat intenzivně – otázka je, zda už není pozdě,“ hlásí Fait.

Proč se o vstup do brněnského fotbalu nezajímal takto aktivně dřív, vysvětluje brněnský podnikatel jak špatnou zkušeností z jednání s Bartoňkem, tak pozdější existencí dalších zájemců. „Napřed byl na scéně pan Svoreň, pak pan Zábranský. Až teď je nějaká naděje uspět. Pro mě je teď šance perfektní, protože už nemusím jednat s panem Bartoňkem,“ vysvětlil Fait.

Na otázku, jak by chtěl druholigový klub „vyhrabat“ ze současné mizérie, však nyní odpověď nenabízí. „Nemám nachystaný manažerský tým, plán nákupu hráčů nebo jejich hostování. Začal bych to všechno dělat v momentu, kdy bych měl jistotu, že klub koupím. Pohybuji se však v restrukturalizačním byznysu tak dlouho, že si myslím, že jsem schopen tyto kroky dělat relativně rychle,“ pronesl otevřeně.

Fait počítá s tím, že by musel srovnat také dluhy, které údajně Zbrojovka má. Odhadl je na nižší desítky milionů korun. „Investovat peníze by bylo rozhodně potřeba. Jinak by taková snaha nikam nevedla,“ reagoval na dotaz iDNES.cz.