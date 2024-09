Potřebujeme stadion nad 20 tisíc míst, hlásí Zbrojovka. Možná i za soukromé peníze

S vrcholnými politiky města a kraje chce nové vedení Zbrojovky o výstavbě moderního stadionu jednat co nejdřív. V plánu to má hned poté, co opadnou nejakutnější starosti ve spojení v povodněmi a likvidací jejich následků.

Na rozdíl od hokejového bosse Libora Zábranského, který se o koupi brněnského fotbalové klubu ucházel a plánoval ho napřed etablovat v nejvyšší soutěži, než by si s požadavkem na stadion dovolil za politiky vyrazit, má nový generální manažer Jan Mynář za jeden z cílů stadion stavět hned, jak to půjde.

„Jednoznačně ano. Pokud máme ambici patřit v lize mezi top šest týmů, a to máme, tak na Srbské (současný stadion) to neuhrajeme. Tam potřebná infrastruktura není. Aby to bylo reprezentativní, musí mít stadion kapacitu nad 20 tisíc míst,“ řekl Mynář po svém uvedení do funkce.

Péče o nový stadion je v popředí jeho priorit. „Budeme se snažit spolupracovat s městem, hledat řešení pro obě strany a zkusit postavit nejen stadion, ale i zázemí pro mládežnické centrum. Zbrojovka je v pronájmech na různých místech, je to nesourodé, trenéři se potkávají sporadicky. Tak se to nedá dělat,“ přisadil si Mynář.

Cíl? Liga příští rok, pak top šest Nové vedení Zbrojovky upřesnilo odvážné cíle o hraní evropských pohárů do čtyř let, s nimiž se vytasilo minulý týden. Zásadní je podle něho postup do ligy nejpozději v příští sezoně, k němuž chce začít stavět tým letos v zimě. Po záchraně v další sezoně se Zbrojovka plánuje etablovat v elitní šestce nejvyšší soutěže, odkud se poháry dají atakovat.

V novém vedení druholigového brněnského klubu je generálním manažerem a předsedou představenstva. Čeněk Absolon, ředitel Regionální hospodářské komory Brno coby nového majitele Zbrojovky, má funkci předsedy dozorčí rady.

Stejně jako Mynář považuje i Absolon stěhování do důstojného prostředí ne za odměnu, ale za nutnost k nastartování lepší budoucnosti pro Zbrojovku. „Proto chceme nastartovat diskusi s městem a krajem a být při ní velmi rychlí,“ pronesl. S politiky hodlá probrat i umístění stadionu, s nímž se mělo počítat na výstavišti, a nabídne jim několik možných modelů financování. „Variant je víc, počínaje soukromými penězi a PPP konče,“ naznačil, že připouští „hybridní“ spojení veřejného a soukromého kapitálu v projektu PPP, použitého v poslední době například při plánování dálnice D4.

Mynář chce co nejdřív představit i další nové figury ve vedení Zbrojovky, a to výkonného a sportovního ředitele. Kandidátem na druhou z uvedených funkcí je podle informace MF DNES bývalý reprezentant Martin Jiránek.

Generální manažer potvrdil, že na odchodu je současný sportovní manažer Zdeněk Psotka. Ze současného vedení Zbrojovky nepočítá Mynář s nikým.