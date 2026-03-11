Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu

Marek Osouch
  15:14
Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval podrážděně. Město zatím mluví jen o nutných opravách a připomíná Zbrojovce její plán na nový stadion za Lužánkami.

Až v pondělí večer vyběhnou na trávník fotbalisté Zbrojovky a Artisu k druholigovému brněnskému derby, z vyprodaných tribun je požene 8 200 diváků. Na omšelém stadionu v Srbské ulici si tak v další zatěžkávací zkoušce otestují, jaký nekomfort je pravidelně čeká v příští sezoně v nejvyšší soutěži, kam Zbrojovka nezadržitelně míří a Artis má ambice se k ní rychle přidat.

Oba kluby teď proto tlačí na vedení Brna, aby zchátralá aréna, která poslední pořádnou rekonstrukci prodělala před čtvrt stoletím, doznala zásadních změn. „Podmínky jsou v žalostném stavu,“ prohlásil generální ředitel Zbrojovky Jan Mynář.

Na stav stadionu a zázemí ShipEx Areny upozornili na společné tiskové konferenci zástupci obou brněnských druholigových klubů, usilujících o postup mezi elitu. Opravit potřebuje takřka vše, kromě trávníku.
Na stav stadionu a zázemí ShipEx Areny upozornili na společné tiskové konferenci zástupci obou brněnských druholigových klubů, usilujících o postup mezi elitu. Opravit potřebuje takřka vše, kromě trávníku. Sektor pro hosty je daleko od hrací plochy a beton ze schodů po letech samovolně odpadává.
„Považujeme za nezbytné, aby město řešilo infrastrukturu a stadion byl důstojným stánkem pro druhé největší město republiky,“ doplnil Mynáře šéf Artisu Petr Kuba.

Nechtějí řešit jen to nejnutnější, aby se na stadionu vůbec mohly odehrávat zápasy nejvyšší soutěže, ale apelují na město, jemuž stánek patří, aby zahájilo komplexní modernizaci arény.

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Podle loňské studie by taková přestavba vyšla na 1,6 miliardy korun. Fakticky by šlo o stavbu nového sportoviště na stejném místě. „Protahuje se to,“ naráží Kuba na to, že od studie na další krok politici zatím nenavázali.

Brněnský radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09) neskrýval rozčarování, proč kluby vlastněné dvěma miliardáři najednou takto přes média vzkazují městu své výtky. Domníval se, že se na všem bez problému a v klidu se Zbrojovkou domluvili na setkání zhruba před dvěma týdny.

„My si to jen tak nemůžeme teď odsouhlasit, když se plánuje nový stadion,“ poukázal Aberl na plán majitele Zbrojovky Vojtěcha Kačeny stavět za své na místě ruiny legendárního fotbalového stánku za Lužánkami.

Ze zájemců, kteří se do městem vyhlášené veřejné soutěže přihlásili na stavbu a provoz stadionu v této lokalitě, zůstal Kačena jako jediný.

Míč je teď právě na straně Kačeny a Zbrojovky. „Oni si musí uvědomit, co kdy a jak. Obě investice spolu logicky souvisí,“ poznamenal Aberl s tím, že nemá smysl, aby město za veliké peníze přestavovalo Srbskou, kde lidé z okolí ani stadion nechtějí, když vznikne nový stánek za Lužánkami „Radnice Králova Pole už nám vzkázala, že s přestavbou nebude souhlasit,“ doplnil radní.

Mynář jednání o Lužánkách nechtěl blíže rozebírat, nicméně zdůraznil, že se stavbou stadionu není možné počítat dříve než za pět let, proto chtějí, aby město začalo s přestavbou Srbské po etapách co nejdříve. „Ale my taky nezačneme dřív, než se vše naprojektuje, zajistíme peníze a získáme potřebná povolení,“ reagoval Aberl.

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Město se proto soustředí na nutné opravy, které už pomalu začínají. Právě ve středu na jednání radní vybrali firmu, která dodá na Srbskou nové ozvučení. To stávající je velmi často poruchové.

V úterý také skončil termín, dokdy se mohli zájemci hlásit o zakázku na dodávku turniketů a kamer. Dnes vedou na stadion pouze staré brány a lístky musí kontrolovat zástupci pořadatelů. „Teď v březnu bychom už chtěli začít s výměnou sedaček na menší tribuně, na té hlavní pak po sezoně,“ doplnil Martin Mikš, ředitel městské společnosti Starez-Sport, která má stadion od poloviny minulého roku na starosti.

Poslední dílkem, který schází, aby stadion splňoval pravidla první ligy, je pak nové osvětlení. I na něm se podle Mikše pracuje. „Jsme ujišťováni, že tyto nezbytné opravy skutečně proběhnou, ale tím by to nemělo končit,“ vrací se Kuba opět k velké přestavbě.

Kluby necítí podporu, šatnu si musí střídat

Jako výrazný handicap zmiňuje zejména situaci, kdy Zbrojovka musí vyklízet kabinu, když má na Srbské zápas Artis. Podle Mikše jsou sice na stadionu tři šatny, nicméně třetí svými rozměry nevyhovuje. Navíc Zbrojovka kvůli nedostatku prostor má na okraji hřiště provizorní stan se zřízenou posilovnou. I kvůli tomu, že by přes něj nebylo vidět na zápas, je tamní sektor tribun uzavřený.

Bienvenue Kanakimana ze Zbrojovky (vpravo) obchází Kanteho z Artisu v brněnském derby. (srpen 2025)

Oba kluby si navíc stěžují na to, že je celkově město málo podporuje. Příspěvky pro svá hlavní mužstva srovnávají s hokejovou Kometou. Ta však hraje nejvyšší soutěž, takže má i podle pravidel daných městem nárok na více peněz.

I Zbrojovka nebo Artis můžou v případě postupu do první ligy očekávat už od příštího roku klidně dvakrát vyšší částku oproti dnešku.

„Kometa sice letos dostane navíc sumu přes 20 milionů, ale ta půjde na pokrytí ztráty z provozu Ronda, když se hokej na podzim přesune do nové arény,“ dodal Aberl.

