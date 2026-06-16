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Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

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  11:24
Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při aktuální zbraňové amnestii. Při ní je mohou lidé beztrestně odevzdat.
Střílející nůž

Střílející nůž | foto: Policie ČR

Střílející nůž
Střílející nůž
Střílející nůž
Střílející nůž
67 fotografií

Se speciálně upraveným nožem, který byl zkombinovaný s pistolí, dorazil nejpozději v březnu muž za policisty, aby jim jej odevzdal. „Kolegům řekl, že jej našel,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb, který o nezvyklém „daru“ informoval až teď v polovině v června.

I když čas od času lidé odevzdají na policii podomácku vyrobené pistole, s takovým kouskem, jaký tentokrát odevzdal muž z Vyškovska, se sám nesetkal.

Další rarita zbraňové amnestie, muž odevzdal osmnáctikilový australský kulomet

„V rukojeti nože je schovaná spoušť. Hlaveň je pak skrytá nad ostřím nože,“ uvedl Šváb s tím, že jde o jednorannou zbraň ráže 22 LR. Žádný zásobník totiž nikde u tohoto nože není.

Tato zbraň spadá do kategorie zákeřných, tedy zakázaných, která se majiteli zcela jistě nevrátí. V jiných případech to je možné po její registraci a vyloučení, že byla užita při trestném činu.

Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

Zákeřnou zbraní jsou podle zákona takové, které jsou maskované za jiné předměty. Kromě střílejícího nože to může být třeba i střílející tužka. Dále sem patří i ty, které jsou vyrobené třeba na 3D tiskárně, z plastu nebo dřeva, a nelze je proto při kontrolách zavazadel detekovat.

Dosud na jižní Moravě policisté přijali k prověření 355 kusů zbraní, 20 962 kusů střeliva a 188 kusů další munice. Zbraňová amnestie končí 30. června.

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