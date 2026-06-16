Se speciálně upraveným nožem, který byl zkombinovaný s pistolí, dorazil nejpozději v březnu muž za policisty, aby jim jej odevzdal. „Kolegům řekl, že jej našel,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb, který o nezvyklém „daru“ informoval až teď v polovině v června.
I když čas od času lidé odevzdají na policii podomácku vyrobené pistole, s takovým kouskem, jaký tentokrát odevzdal muž z Vyškovska, se sám nesetkal.
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„V rukojeti nože je schovaná spoušť. Hlaveň je pak skrytá nad ostřím nože,“ uvedl Šváb s tím, že jde o jednorannou zbraň ráže 22 LR. Žádný zásobník totiž nikde u tohoto nože není.
Tato zbraň spadá do kategorie zákeřných, tedy zakázaných, která se majiteli zcela jistě nevrátí. V jiných případech to je možné po její registraci a vyloučení, že byla užita při trestném činu.
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Zákeřnou zbraní jsou podle zákona takové, které jsou maskované za jiné předměty. Kromě střílejícího nože to může být třeba i střílející tužka. Dále sem patří i ty, které jsou vyrobené třeba na 3D tiskárně, z plastu nebo dřeva, a nelze je proto při kontrolách zavazadel detekovat.
Dosud na jižní Moravě policisté přijali k prověření 355 kusů zbraní, 20 962 kusů střeliva a 188 kusů další munice. Zbraňová amnestie končí 30. června.