Developer nechal zchátrat cennou vilu, aby ji mohl zbourat a postavit dům

„Ministerstvo vydalo v úterý 12. 4. rozhodnutí o prohlášení domu za kulturní památku. Rozhodnutí dosud nebylo doručeno všem účastníkům a není pravomocné,“ informovala v úterý mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušová. Doručení dopisu mezitím předběhl bagr.

Památkáři přitom zdemolovaný dům na adrese Hlinky 40 označují za exkluzivní budovu.

„Nejzajímavější byl svou architekturou. Už na první pohled bylo zřejmé, že je to skutečně velmi originální stavba, která nemá obdoby. Areál byl navíc vybavený rozsáhlou zahradou se skleníky. To, jak vila dopadla, je kulturní katastrofa pro celé Brno. Ukazuje se slabost veřejné správy, která není schopna vymoci společný zájem vilu zachovat,“ lamentuje Aleš Homola z Národního památkového ústavu.

Podle něj vlastník dům cíleně poškozoval, aby jej nakonec mohl zbourat. „Od chvíle, co se dozvěděl, že byl podán návrh na kulturní památku, byl dům postupně ničen. Majitel dlouhodobě odstranil střechu a krov, takže byla vila vystavena povětrnostním vlivům. Schválně ji přivedl do havarijního stavu, aby ji mohl zbořit,“ popisuje Homola.

Stejně to vidí i ministerstvo kultury. „Na opakované výzvy k zajištění proti dešti vlastník vědomě nereagoval. Zpamátnění bylo zahájeno v době, kdy byl objekt v dobrém stavu a žádná stanoviska k jeho demolici nebyla vydána,“ sděluje Hrušová s tím, že proces započal již v prosinci 2020 a majitel byl ministerstvem upozorněn, že do rozhodnutí je povinen stavbu chránit.

Jednatel společnosti Horizon Consulting II Bohumír Šťastný odmítl situaci pro MF DNES komentovat. Jeho asistentka pouze sdělila, že na místě vily má vyrůst bytový dům.

Ministerstvo viní i stavební úřad

Vedle počínání vlastníka vily kritizuje ministerstvo kultury i přístup odpovědného stavebního úřadu.

„Na kauze je varovné jak opakované nezákonné počínání developera v průběhu řízení, tak především pozoruhodně úzká spolupráce developera s vedením stavebního úřadu Brna-střed, který po celou dobu nerespektoval existenci vedeného řízení, opakované a včasné žádosti ministerstva o zastavení nezákonných aktivit vlastníků ani žádosti o provizorní zakrytí objektu po nezákonném odstranění střechy,“ oznamuje Hrušová, podle níž místo toho stavební úřad s developerem spolupracoval na krocích vedoucích k postupné likvidaci a následné demolici budovy.

Tajemník městské části Brno-střed Petr Štika ovšem postup úřadu hájí. Vilu už podle něj nešlo zachránit.

„Na Velký pátek jsem byl přímo na místě zjišťovat, co se děje. U vily probíhal proces zpamátňování, ale na místě jsem zjistil, že vlastník má dle stavebního zákona všechno potřebné, aby provedl stržení obvodových zdí. Ze znaleckého posudku vyplynul jednoznačný závěr, že hrozí zřícení zdí do uliční části a je potřeba je okamžitě strhnout. Vlastník v takovém případě nepotřebuje žádné povolení, jen to musí oznámit stavebnímu úřadu, což učinil v noci v tento státní svátek,“ líčí Štika s tím, že stav budovy se za poslední rok výrazně zhoršil.

Tím ostatně argumentoval také advokát společnosti Horizon Consulting II Hynek Mádl. „Bylo zjištěno, že hrozí zřícení objektu směrem do ulice a byla nařízena bezodkladná intervence, která byla ztížená právě špatnými statickými poměry objektu. Statik v podstatě vyloučil bezpečný pohyb osob na stavbě,“ uvedl pro Českou televizi.

Ministerstvo kultury však má za to, že stavební úřad o uznání domu za kulturní památku minulý týden věděl. „O vydání rozhodnutí byl včas informován,“ říká Hrušová s tím, že už minulý rok byl tento úřad prošetřován nadřízeným stavebním úřadem brněnského magistrátu, který shledal pochybení a příkazem mu určil nápravu. „Od května 2021 nebylo ministerstvo kultury informováno o dalším postupu proti nečinnosti stavebního úřadu,“ tvrdí mluvčí.

Nebylo to poprvé

Resort nyní zvažuje veškeré kroky, které mu právní předpisy umožňují, a hodlá situaci řešit. „Bourání kulturní památky je přečin charakteru trestného činu. Ministerstvo kultury může podat trestní oznámení,“ upozorňuje Homola.

Developerská firma Horizon Consulting II má podle něj v tomto ohledu špatnou pověst. Figuruje také v kauze v Masarykově čtvrti, kde údajně porušovala nařízení stavebního úřadu, jednatel Šťastný je rovněž společník ve společnosti Impera, která zbourala neorenesanční palác Brunna Tugendhata na Lidické 57. Také tam byla nejprve odstraněna střecha a okna, aby následně vlastník označil budovu za neopravitelnou.

„Brno už tuto praxi dříve zažilo i na místě Zary v České ulici. Stál tam památkově chráněný dům, byla mu odstraněna střecha, nechal se dva roky stát a potom se zbořil,“ přibližuje Homola.