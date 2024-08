Při závodu do vrchu zemřel pilot Chytil, s formulí narazil do stromu

Podle svých přátel si Ondřej Chytil v posledních letech vybíral závody podle toho, které se mu nejvíc líbily. „Jezdil pro radost. O nějaké výsledky nebo body do šampionátu mu vůbec nešlo. Také na Albrechtický kopec si jel zkrátka užít víkend se sportem,“ řekl o svém kamarádovi motoristický fotograf Jan Stránský.

V sobotním programu ještě Chytil na čtyřkilometrové rychlé trati u Lanškrouna oslavil 2. místo. Byla to jeho poslední radost, kterou v kokpitu své formule Martini MK39 zažil. V neděli jeho smrt zarmoutila celou závodní komunitu.

„Vrchaři jsou jedna velká rodina. Dělám závody už skoro dvacet let, vídám je každé dva týdny. Ondru jsem znal už jako kluka. To, co se stalo, je velká rána,“ hlesl ředitel závodu Aleš Gänsdorfer. Dalšího komentáře se však zdržel. „Jednak si to nepřeje rodina, jednak událost vyšetřuje policie. Dejte mně čas, nějaký důvod to má,“ požádal.

Neštěstí na závod dopadlo o to silněji, že před jeho začátkem došlo k uctění památky nedávno zahynulého jezdce Jiřího Lose. Na kopci Laudon, na němž se akce koná, přišel o život 2. srpna 2020. Na místo jeho havárie stojí pomníček.

„Chtěl bych, abychom se tady v neděli zase všichni sešli a mohli říct, že jsme jeli závod pro Jirku Lose,“ oslovil zúčastněné při předzávodní pietní vzpomínce Gänsdorfer.

Chytil vyletěl z trati jenom asi tři sta metrů odtud v neděli kolem 14. hodiny. Osudnou se mu stala zatáčka, jíž se říká „u jeptišek“ podle bývalého kláštera, který u ní stával.

Ondřej Chytil na kopci Laudon den před tím, než během závodu Albrechtický kopec u Lanškrouna havaroval a zahynul.

„Jedná se o rychlou pravotočivou zatáčku, která se jede, pokud máte dobrou aerodynamiku, pod plným plynem. Ondru v sobotu trápila nedotáčivost jeho formule. Ještě večer v sobotu měnil nastavení geometrie. V místě nehody jsem nebyl, ale jiní jezdci to podle stop hodnotili tak, že do zatáčky najel rychle a auto nedokázalo vytočit oblouk. Ondra patrně neubral ani nešel do brzd; věděl, že musí formuli plynem směřovat k výjezdu. Ovšem na výjezdu mu to nevyšlo a dostal mimo hranici asfaltu na trávu, to auto roztočilo do smyku a vyletěl přes silnici do stromu,“ popsal dění na silnici fotograf Stránský. Pilot podle něho neměl valnou šanci na přežití. „Jeho formule, ač na první pohled vypadá moderně, je ve skutečnosti značně přestavěná stará formule. Dalo by se říct konstrukčně z 80. let,“ uvedl.

Chytil měl podle jeho slov k autům silný vztah. Pocházel ze závodní rodiny, rychlé vozy pilotovali jeho strýc a děda. „Kromě závodů jsme ho všichni znali z různých srazů, jezdil se svým milovaným černým Porsche 944,“ zavzpomínal na přítele Stránský.

Během krátké kariéry se Chytil stal třikrát evropským šampionem v historických vozech. Řídil monoposty MTX 1-03, Opel Lotus nebo Martini F2. Účastnil se mistrovství republiky soudobých i historických vozidel i seriálu Maverick Hill Climb Czech. Ve třídě dvoulitrových formulí skončil v domácím šampionátu loni druhý a předloni třetí. Pětkrát startoval na Ecce Homo, největším závodě v republice.