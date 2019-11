Syn závislý na počítači hrozil matce smrtí, policie ho vykázala z domu

Když vezou nemocné dítě na vyšetření, do auta musí ve dvou. První odvede potomka k lékaři, druhý i několik desítek...

„Co na srdci, to na etiketě“. Tak zní slogan břeclavské tiskárny Etiflex, která patří mezi nejúspěšnější na jihu...

Nakupujte bez obalů, vyzývá Břeclav. Ekologické chování odmění

Mouka do látkového pytlíku, olej do vlastní lahve a maso do papíru. Bezobalově v Břeclavi zatím prodává jediný obchod,...