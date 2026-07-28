Fotografové Slunce přišli na srpnové zatmění o letoun NASA, mají obavy z mraků

S americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) navázali vědci z Brna kontakt díky tomu, že jejich výsledky pozorování i fotografie sluneční koróny se staly ve vědecké komunitě vyhlášenými. I proto jim NASA letoun zapůjčila.
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Jenže letos je to jinak. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy nemá podle předního člena pravidelných expedic za zatměním Slunce Miloslava Druckmüllera peníze.
Druckmüllera to štve a neodpouští si štiplavou poznámku, že se peníze dávají na nesmysly, jako je let člověka na Měsíc. „To dnes nemá sebemenší vědecký význam,“ prohlásil.
Speciální letadlo, které mohli brněnští experti v minulých letech využít, má i otočný „nos“, který se dá nasměrovat přímo na Slunce. Vědci z VUT, kterým byl stroj pro letošek přislíben už při minulém zatmění, tak přizpůsobili zařízení na fotografování. Přidali nezávislé zaostření několika kamer najednou i v průběhu letu. Naštěstí tato inovace nepřijde nazmar, práci zjednoduší i na Zemi.
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Pokud bude co fotit. Podle modelů, s nimiž vědci pracují, stoupá riziko, že obloha bude během zatmění zatažená na Islandu, kde zatmění Slunce plánují pozorovat. A letoun k dispozici nemají.
Ve Španělsku, druhé pozorovací destinaci, by mraky nemusely být takovým problémem, kdyby ovšem Slunce v době zatmění nebylo velice nízko nad obzorem. „Světelné paprsky prochází tlustou vrstvou zemské atmosféry, což zhoršuje podmínky pozorování,“ vysvětluje Druckmüller.
Navíc roste pravděpodobnost, že i poměrně malý mráček propluje v nevhodný čas přímo před Sluncem. Proto chtějí pozorovatelé postavit základnu ve španělských horách.
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„Kdyby byla náhodou v naší oblasti nízká oblačnost, tak v horách je vyšší pravděpodobnost, že se jí vyhneme. Snažíme si alespoň trochu zlepšit podmínky, které nejsou úplně ideální,“ doplnil Druckmüllera další z členů expedice Václav Široký.
V rámci výzkumu vědci zkoumají i sluneční vítr, tedy proud částic unikající ze Slunce, který ovlivňuje magnetické pole jiných vesmírných těles, včetně naší Země. Jeho důsledkem jsou například výpadky elektrického proudu či polární záře.
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23. července 2024