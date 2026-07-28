Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Fotografové Slunce přišli na srpnové zatmění o letoun NASA, mají obavy z mraků

  15:49
Španělsko, Island nebo Baleáry budou v roce 2026 pro pozorování zatmění...

Španělsko, Island nebo Baleáry budou v roce 2026 pro pozorování zatmění nejlepší. | foto: The Solar Wind Sherpas

Vědci z brněnského VUT pozorovali zatmění Slunce mimo jiné v americkém Sims.
K lepšímu zaznamenání zatmění Slunce dostali vědci z brněnského VUT k dispozici...
Vědci z brněnského VUT zaznamenávali v USA a Mexiku zatmění Slunce. Na snímku...
V americkém Simsu se vědcům z brněnského VUT podařilo získat obrazy iontů...
20 fotografií
Zatmění Slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně (VUT), kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení snímků, i kdyby se obloha zatáhla.

S americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) navázali vědci z Brna kontakt díky tomu, že jejich výsledky pozorování i fotografie sluneční koróny se staly ve vědecké komunitě vyhlášenými. I proto jim NASA letoun zapůjčila.

Vědec z Brna uspěl s fotografií sluneční koróny, stala se snímkem dne NASA

Jenže letos je to jinak. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy nemá podle předního člena pravidelných expedic za zatměním Slunce Miloslava Druckmüllera peníze.

Druckmüllera to štve a neodpouští si štiplavou poznámku, že se peníze dávají na nesmysly, jako je let člověka na Měsíc. „To dnes nemá sebemenší vědecký význam,“ prohlásil.

Speciální letadlo, které mohli brněnští experti v minulých letech využít, má i otočný „nos“, který se dá nasměrovat přímo na Slunce. Vědci z VUT, kterým byl stroj pro letošek přislíben už při minulém zatmění, tak přizpůsobili zařízení na fotografování. Přidali nezávislé zaostření několika kamer najednou i v průběhu letu. Naštěstí tato inovace nepřijde nazmar, práci zjednoduší i na Zemi.

Osm tipů, kde v Česku sledovat zatmění Slunce. Zásadní je výhled k západu

Pokud bude co fotit. Podle modelů, s nimiž vědci pracují, stoupá riziko, že obloha bude během zatmění zatažená na Islandu, kde zatmění Slunce plánují pozorovat. A letoun k dispozici nemají.

Ve Španělsku, druhé pozorovací destinaci, by mraky nemusely být takovým problémem, kdyby ovšem Slunce v době zatmění nebylo velice nízko nad obzorem. „Světelné paprsky prochází tlustou vrstvou zemské atmosféry, což zhoršuje podmínky pozorování,“ vysvětluje Druckmüller.

Navíc roste pravděpodobnost, že i poměrně malý mráček propluje v nevhodný čas přímo před Sluncem. Proto chtějí pozorovatelé postavit základnu ve španělských horách.

Není důležité být dobrý, musíte to také umět prodat, ví fotograf Slunce

„Kdyby byla náhodou v naší oblasti nízká oblačnost, tak v horách je vyšší pravděpodobnost, že se jí vyhneme. Snažíme si alespoň trochu zlepšit podmínky, které nejsou úplně ideální,“ doplnil Druckmüllera další z členů expedice Václav Široký.

V rámci výzkumu vědci zkoumají i sluneční vítr, tedy proud částic unikající ze Slunce, který ovlivňuje magnetické pole jiných vesmírných těles, včetně naší Země. Jeho důsledkem jsou například výpadky elektrického proudu či polární záře.

23. července 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak

Velká terasa je jednou z hlavních výhod domu.

Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

Když nádrž vypustí, zlikviduje nás to, obávají se podnikatelé od Nových Mlýnů

Premium
U Malé vodní elektrárny Nové Mlýny na Břeclavsku 1. srpna 2025 protestovali...

Návrh skupiny ekologů a dalších odborníků na vypuštění části novomlýnských nádrží a obnovení lužního lesa otevřel na jižní Moravě bouřlivou debatu. Zatímco někteří starostové připouštějí, že by...

Majstrštyk z 19. století. Archeologové odkryli v Brně zapomenuté železniční točny

Historická točna pro železniční vagony nalezená archeology v Brně u budovy Malé...

Nejen pravěké kosti nebo středověké střepy, ale i zařízení z již moderní doby 19. století nalezli nedávno archeologové u budovy takzvané Malé Ameriky v Brně. Ta za rakouského císařství sloužila –...

Vypusťme Nové Mlýny. Vědci chtějí místo jihomoravských nádrží obnovit lužní lesy

Premium
Sinicový mrak v dolní nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic (15. července 2026)

Vypustit dvě ze tří Novomlýnských nádrží a obnovit v jejich místě přirozenou říční krajinu. S tímto návrhem přišla skupina ekologů a odborníků z Masarykovy univerzity. Podle nich by to prospělo...

Fotografové Slunce přišli na srpnové zatmění o letoun NASA, mají obavy z mraků

Španělsko, Island nebo Baleáry budou v roce 2026 pro pozorování zatmění...

Zatmění Slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně (VUT), kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti...

28. července 2026  15:49

Golf je sport pro celou rodinu. Golfové hřiště u Brna vítá děti i začátečníky

Ve spolupráci
Golfový areál Kaskáda na Moravě letos slaví dvacáté výročí svého působení

Jak dostat děti od obrazovek a nabídnout jim aktivitu, která spojuje pohyb, soustředění i zdravou soutěživost? Příměstské golfové kempy pro děti ukazují, že golf již zdaleka není nedostupnou...

28. července 2026  15:13

OBRAZEM: I běžná váza může být poklad, příprava výstavy připomínala detektivku

Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026)

Výrobky ze skla se mohou zdát na první pohled obyčejné, jejich krásu v nich ale člověk uvidí, když si je začne detailně prohlížet. Je o tom alespoň přesvědčený sběratel Michal Gratcl, který ve...

28. července 2026  14:25

Tříměsíční holčička přestala dýchat, zoufalé matce přiběhl na pomoc soused

Lukáš Šmerda pomohl zachránit tříměsíční děvče, které nedýchalo.

Život tříměsíčního miminka nedávno zachránil Lukáš Šmerda z Vyškovska. Duchapřítomně pomohl zoufalé sousedce, jejíž malá holčička upadla do bezvědomí a přestala dýchat.

28. července 2026  13:35

Satirická deskovka o Brně si dobírá lidovce i Hollana, bílý prášek je výhoda

Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.

Nejen lidé z Brna mají možnost se pobavit u satirické online deskové hry Z kauzy do kauzy mapující různé eskapády z místního politického dění za poslední roky. Pod trestnými poli se tak skrývají...

28. července 2026

V Česku si vydělává jako kopáč. Ukrajinský olympionik Šepjuk je hostem Rozstřelu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ukrajinský sjezdař Dmytro Šepjuk.

Jeden krátký příspěvek na sociálních sítích změnil život ukrajinskému reprezentantovi ve sjezdovém lyžování Dmytru Šepjukovi. Mladého olympionika zachytil při kopání výkopů v Brně, kde si přivydělává...

28. července 2026

Zoo Brno jako první v Česku odchovala exotickou užovku, kromě syčení i křičí

V Zoo Brno se narodila užovka sanmartinská. (červenec 2026)

Mimořádný úspěch slaví chovatelé brněnské zoologické zahrady. Nedávno se jim podařilo odchovat několik mláďat severoamerické užovky sanmartinské. Nejde o historickou událost jen pro Brno, ale celé...

28. července 2026  9:14

Přilákal mě fenomén Zbrojovky, tvrdí útočník Vašulín. V Plzni zažil těžký půlrok

Daniel Vašulín slaví se spoluhráči ze Zbrojovky Brno úvodní gól proti Spartě.

Toho kluka si na jihu Moravy zamilují. Šest měsíců čekal v Plzni na šanci, která nepřicházela. V Brně mu v sobotu stačilo 34 minut na to, aby si získal narvané ochozy a fotbalovou Zbrojovku nakopl k...

28. července 2026  8:42

Ubíjející. Artis dal dva góly, přesto v premiéře doplatil na nesehranost obrany

Quadri Adediran (vlevo) z Artisu Brno slaví svůj gól, blahopřát jsou David...

Jako dva protipóly působily v prvoligové premiéře řady brněnského fotbalového Artisu. Zatímco v ofenzivě řádila trojice Papalelé, Alégué a hlavně Quadri Adediran, defenziva jako by neexistovala....

27. července 2026  22:11

Artis Brno - Mladá Boleslav 2:4, dvougóloví Adediran a Klíma, nováček napoprvé padl

Sestřih zápasu
David Kozel (vlevo) a Jiří Klíma z Mladé Boleslavi a Martin Pospíšil z Artisu...

Fotbalisté Artisu Brno při premiéře v nejvyšší soutěži nestačili. V pondělní dohrávce úvodního kola doma padli s Mladou Boleslaví 2:4. Dvakrát uspěli brněnský Quadri Adediran a boleslavský Jiří...

27. července 2026  17:30,  aktualizováno  20:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Proti nenávisti jsem impregnovaný, líčí jubilant Milan Uhde, který slaví 90 let

Premium
Spisovatel a bývalý ministr kultury Milan Uhde na setkání se sudetskými Němci v...

Dramatik, spisovatel, disident a chvíli také polistopadový politik Milan Uhde slaví devadesátiny. A to nedlouho poté, kdy na sebe opět přitáhl pozornost díky obhajobě sudetoněmeckého sjezdu v Brně....

27. července 2026

Oslavy v Hongkongu? Tajfun, Michal David či hymna. Zlatý Choupenitch: Sen se splnil

Fleretista Alexander Choupenitch po příletu z mistrovství světa v šermu v...

Když se v pondělí vrátil z mistrovství světa v Hongkongu, na letišti ho vítali přátelé a houf novinářů. Šermíř Alexander Choupenitch se i po úmorné cestě usmíval, byl v dobré náladě a pohrával si se...

27. července 2026  18:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.