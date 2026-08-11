Úkaz vyvrcholí při západu okolo 20.15, což si žádá stanoviště s nerušeným výhledem na západ. Jak upozornil ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek, tradiční místa jako Kraví hora či Špilberk vhodná nejsou, šanci na top fotku tam kazí stromy a budovy.
V Brně proto doporučuje Hády, ale nabízí se i Stránská skála, Ostrá horka, Růženin lom či jundrovská rozhledna. Vyvýšené vyhlídkové body spolehlivě vynahradí zaplněné městské parky a každému zájemci zprostředkují ideální zážitek z jedinečného přírodního úkazu bez obav z nečekaných překážek v zorném poli.
U mohyly Míru poblíž obce Prace na Brněnsku nabídnou nejlepší výhled louky západně od památníku, kde chybí stromy. Na Břeclavsku působivé kulisy dodá pálavská zřícenina Dívčí hrady, Sirotčí hrádek, mikulovský Svatý kopeček či spirálová rozhledna v Kobylí.
Ze Znojemska je pak vyhlášeným cílem ikonický větrný mlýn v rakouském Retzu těsně za hranicemi. Tento vyvýšený kopec s historickou stavbou je proslulým a ideálně položeným místem, které nabízí nerušený a čistý výhled na západy slunce nad celým širokým krajem.
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Nastane hra stínů, stůjte u bílé zdi. Ředitel hvězdárny radí před zatměním Slunce
Hvězdárna ve Ždánicích na Hodonínsku pořádá pozorování od 19 hodin. Kvůli západnímu Bukovému vrchu zde lidé maximální možnou fázi zatmění spatří prakticky se západem Slunce již kolem osmé hodiny. K dispozici přitom nadšenci dostanou bezpečné projekční a chromosférické dalekohledy.
Kdo nevyrazí ven, může si zapnout YouTube kanál brněnské hvězdárny, která od 18:30 nabídne přímý přenos z koše horkovzdušného balonu.
Středeční obloha neláká jen na zatmění, bezměsíčná noc je ideální i pro následné pozorování meteorického roje Perseid.