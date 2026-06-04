Auto narazilo do neobydleného domu, hasiči kromě řidiče zachraňovali i stavbu

Zraněný řidič zůstal uvězněný uvnitř vozu. „Zasahující hasiči využili k rychlému a šetrnému vyproštění zraněného muže páteřní desku. Následně jej předali do péče posádky záchranné služby,“ popsal zásah mluvčí hasičů Filip Venclovský.
K posouzení stavu poškozeného objektu přivolal velitel zásahu statika. „Z důkladného průzkumu vyplynula nutnost dům staticky zajistit,“ doplnil mluvčí.
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Na místo události tak vyjela speciální technika určená pro stabilizaci objektů a lezecké družstvo. Pomocí navijáku hasiči vyprostili poškozený automobil a provizorně zajistili poškozený dům výdřevou. Zásah trval déle než tři hodiny, ukončili jej před půl sedmou.
„Muže jsme po ošetření převezli s těžkými zraněními k další péči do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně,“ doplnila kolegu mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaela Bothová.