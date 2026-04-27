SPD a Stačilo! požadovaly distancování od sudetoněmeckého sjezdu, na kraji neuspěly

Proti humbuku, který nastal před dvěma týdny na brněnském zastupitelstvu, byla situace „na kraji“ o poznání klidnější. Dorazilo asi třicet odpůrců sjezdu, drtivou většinu z nich tvořili důchodci.
Neměli žádné transparenty, jen pár vlajek. Nedocházelo ani k žádným potyčkám nebo překřikování, pouze jednou se ozvalo v reakci na projev politiků slovo „hanba“.
|
Sjezd sudetských Němců, který se bude v Brně konat 22. až 25. května, se v Česku uskuteční poprvé. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce.