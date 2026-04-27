SPD a Stačilo! požadovaly distancování od sudetoněmeckého sjezdu, na kraji neuspěly

Po jednání brněnských zastupitelů se odpor vůči pořádání sudetoněmeckého sjezdu přesunul na půdu jihomoravského hejtmanství. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva v Brně se opoziční formace SPD a Stačilo! snažily prosadit distancování od sjezdu, koalice však zařazení tohoto bodu do programu odmítla.
Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Opoziční formace SPD a Stačilo! chtěly prosadit distancování od této akce, ale neúspěšně. (27. dubna 2026)

Proti humbuku, který nastal před dvěma týdny na brněnském zastupitelstvu, byla situace „na kraji“ o poznání klidnější. Dorazilo asi třicet odpůrců sjezdu, drtivou většinu z nich tvořili důchodci.

Neměli žádné transparenty, jen pár vlajek. Nedocházelo ani k žádným potyčkám nebo překřikování, pouze jednou se ozvalo v reakci na projev politiků slovo „hanba“.

Sjezd sudetských Němců, který se bude v Brně konat 22. až 25. května, se v Česku uskuteční poprvé. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce.

