Místo hlasování debata. Milosrdní bratři se dohody o nemocnici opět nedočkali

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) tím podle svých slov chtěla také uklidnit situaci kolem budoucnosti zdravotnického zařízení.

Koaliční většina zastupitelů však deklaraci ani po dvouhodinové debatě neschválila, stejně jako tři návrhy na její úpravu. Nakonec zastupitelé dokázali odhlasovat jen to, co už je roky známé: tedy že vnímají zájem řádu o provoz nemocnice a že je nutné o tom jednat.

„Nejsem moc nadšený a spokojený, protože z toho vůbec nevyplývá, že se to pohnulo dál. Spíš se to vrací do období jednání a zatím nemám garanci, že se to posune,“ reagoval na postoj zastupitelů převor Martin Richard Macek. Jak se řád zachová u prodloužení nájemní smlouvy, jejíž trvání městu posunul o měsíc do konce dubna, zatím nechtěl říci.

Paradoxní byl postoj náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL), který má odpovědnost právě za městské zdravotnictví, tedy i Nemocnici Milosrdných bratří. Zatímco v pondělí na radě pro deklaraci zvedl ruku, v úterý ne.

„Nemyslím si, že by to mělo být projednáváno v zastupitelstvu, a zároveň jsem tady v debatě reflektoval názory kolegů z opozice i koalice, abychom udělali kulaté stoly. To se mi zdá rozumné a rád je zorganizuji,“ zdůvodnil Hladík změnu postoje.