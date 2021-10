Brněnský dopravní podnik nechal odstranit přístřešek ze zastávky pod mostem

Důvod posměchu byl zřejmý. Přístřešek totiž stál přímo pod mostem, a tak byl pro cestující poněkud zbytečný.

I když se na zastávce dlouho neohřál, strhl pozornost nejen mnoha Brňanů. Příliš pozitivních reakcí ale nesklidil. „To se může stát jenom v Brně,“ vyjadřovali se lidé v internetových diskusích.

Přístřešek ale nebyl kritizován jen ve virtuálním prostředí. „U nás na zastávce na Polní žádný most není a přístřešek tam nestojí, takže se nemáme vůbec kam schovat. Tady mají obojí,“ řekl minulý týden Vladimír Nováček, když na této zastávce čekal na tramvaj.

Dopravní podnik města Brna (DPMB) připustil, že umístění přístřešku bylo poněkud nešťastné. „To, kde přístřešek stál, nebyla naše chyba. My jsme na to přišli při kontrolním dni a informovali jsme zhotovitele, aby jej odstranil, a tak se taky stalo. Navíc jsme zjistili, že to byl jiný druh přístřešku, než který v Brně používáme,“ hájí dopravní podnik jeho šéf Miloš Havránek.

Nástupiště ale dlouho prázdné nezůstane. Dopravní podnik sem nechá nainstalovat přístřešek, který má být tentokrát umístěn tak, aby plnil svou funkci. Bude tedy stát o několik metrů vedle, nikoli pod mostem. A zároveň to bude typ využívaný v Brně.

Bizarní příběh, který je součástí dokončovacích prací na opravě tramvajové trati do Starého Lískovce, tak ještě nekončí.