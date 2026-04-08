NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, od rána zasahuje v Brně

  10:26
Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahují na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie podle všeho souvisí s dnešním zadržením sedmi lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty.
Centrální stavební úřad pro celé území Brna vznikl v budově bývalé pošty v Orlí ulici, kterou město koupilo za 215 milionů korun. Start této novinky provázely problémy. (1. července 2024) | foto: Patrik Uhlíř, ČTK

Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelý se pokusil neoprávněně získat 13,5 milionu eur (zhruba 340 milionů korun). V tiskové zprávě o tom dnes informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).

„Lze potvrdit, že policisté zasahují na stavebním úřadu,“ sdělil na dotaz redakce iDNES.cz tajemník brněnského magistrátu Oliver Pospíšil s tím, že víc nemůže záležitost komentovat.

„Policie zajišťuje podklady pro své účely,“ doplnil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

„Mohu pouze sdělit, že provádíme úkony trestního řízení. Více informací nebudeme v tuto chvíli poskytovat,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Centrální stavební úřad v Orlí ulici v centru Brna funguje od léta předloňského úřadu. Sjednotil v sobě všechny stavební úřady, které dříve spadaly pod městské části a působily na tamních radnicích.

