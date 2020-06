Zásah v brněnském nakladatelství se týkal knihy popírající holokaust

Domovní prohlídky provedla česká policie ve spolupráci s rakouskou. Za českou stranu zasahovali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

„Moc toho zatím nevíme, hlavně to proběhlo ve firmě. Informací je málo. Nikdo zatím neví, co bude dál. Budeme čekat, co z toho vzejde,“ uvedl advokát Robert Cholenský.

Městské státní zastupitelství v Brně oznámilo, že k případu zatím nebude sdělovat informace.

Podle advokáta odůvodnili policisté domovní prohlídky vydáním knihy od Germara Rudolfa. Server Databazeknih.cz uvádí dílo Holocaust pod lupou jako první titul z řady Holocaust Handbook Series, která čítá 38 obdobných publikací.

Server k titulu uvádí, že první vydání bylo publikováno zhruba před dvaceti lety a že autoři jako popírači holokaustu byli soudně stíháni. U Guidemedia vyšla kniha v roce 2016.

Advokát Cholenský potvrdil, že domovní prohlídky se uskutečnily mimo jiné u Pavla Kamase, Lukáše Nováka a Erika Sedláčka.

Nakladatelství Guidemedia dříve vydalo projevy Adolfa Hitlera a čelilo obžalobě kvůli schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Loni ho Nejvyšší soud obžaloby zprostil.

Vydalo i klasické dílo protižidovské propagandy, knihu Jedovatá houba nacistického spisovatele Ernsta Hiemera. Kvůli jejímu prodeji podala letos trestní oznámení Federace židovských obcí.

Policisté z odboru extremismu a terorismu v úterý zasahovali i v pražském obchodě nakladatelství Naše vojsko, které má v nabídce kalendáře pro rok 2021 s portréty osobností nacistického Německa. Kvůli nim podalo několik organizací trestní oznámení.