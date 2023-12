„Možná je toho moc, ale nám se to líbí.“ Dům u Brna září pro radost rodiny

Tradice začala před osmnácti lety, kdy se otec Martin rozhodl, že udělá svým nejbližším nezapomenutelné Vánoce. Od té doby vždy první adventní neděli přetvoří dům na malou světélkující pohádkovou říši.

„Není to tak, že bych pokračoval v tradici po svých rodičích. Vymyslel jsem to sám, protože jsem chtěl potěšit svou rodinu. Začalo to drobnostmi, ale každým rokem se dekorace nabalovaly a rozrůstaly,“ popisuje muž, který kvůli některým negativním reakcím z minulosti nechce uvádět své příjmení ani se před svým vánočním výtvorem fotit.

Vánočně laděná „blikátka“ a dekorace se nacházejí na domě a všude kolem něj, dokonce i před plotem. Na pozemek se vstupuje světélkující bránou, střecha domu je pokryta umělými vločkami a visí z ní zářící rampouchy. Pokryty výzdobou jsou i stromy a živý plot, dále se na prostranství nachází různá zvířata, sněhuláci či andílci.

„Někomu se může zdát, že je toho moc, ale nám i dětem se to líbí. Vždy se dá něco zlepšit, takže každý rok dokupuji něco nového. Zároveň se některé dekorace porouchají, takže je musím buď vyměnit, nebo vymyslet něco jiného,“ přibližuje autor vánoční podívané.

Vzhledem k množství spotřebované elektřiny nejde o levnou záležitost. „Osvícení vychází minimálně na 25 tisíc korun. K tomu se přidávají nové dekorace, oprava těch nefunkčních, popřípadě se dokupuje více světýlek na dům či stromy. Celkově to vychází do 30 tisíc,“ objasňuje Martin. Právě na cenu jeho vánočního spektáklu se prý nejvíce vyptávají kolemjdoucí i ti, kteří o něm zaslechli.

Sousedům podle Martinových slov záplava světel nevadí, alespoň prý mají přes advent rozsvíceno. Jeho dílo mu žádnou slávu nepřináší, ostatně ani o ni nestojí. „Chci, aby o Vánocích byla moje rodina šťastná. To je jediný důvod, proč to dělám,“ oznamuje muž. Nejnadšenější je podle něj nejmladší členka domácnosti, kterou je devítiletá dcera.