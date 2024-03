Dřevěné rozhledny z dotací se rozpadají, zavřela už i ta na „moravském Řípu“

Přes rozhlednu na vrcholu vede turistická stezka, mnozí na Malý Chlum mířili i za výhledem do okolí. I když totiž měří jen devět metrů, bylo z ní vidět opravdu daleko. Výhledu nebránily ani žádné stromy.

Jenže tento týden se na rozhledně objevila cedule se zákazem vstupu, nejsou tu už ani žebříky, po kterých se na rozhlednu mohli turisté vyšplhat. Vyhlídková věž už totiž natolik zchátrala, že se výstupu rozhodla zabránit blízká obec Obora, která ji má ve správě.

„Není to tak, že bychom se o rozhlednu nestarali, opravovala se průběžně, natírala, ale teď už to došlo do takového stavu, že by byla potřeba výměna všech dílů,“ vysvětluje starosta Obory Josef Alexa (nez.).

Rozhledna na kopci vyrostla v roce 2005, její vznik tehdy iniciovalo sdružení obcí Svitava. Výstavbu dotací podpořil také Jihomoravský kraj. Slavnostního otevření se pak dočkala věž v srpnu 2005.

Obec má sice v šuplíku návrh nové rozhledny, jenže náklady se podle Alexy šplhají k pěti milionům. „To je bezmála náš roční rozpočet,“ řekl starosta třísethlavé obce. Před čtyřmi roky, kdy už o náhradě uvažovali, doufali, že se vlezou s náklady do 400 tisíc, tedy podobné částky, za niž vznikla rozhledna před necelými dvaceti lety. „Nyní čekáme, jestli opět budou nějaké dotace,“ řekl starosta. Pro obec to podle něj není priorita.

Zcela z krajiny už zmizely jiné dvě podobné devět metrů vysoké dřevěné rozhledny. První z nich vyrostla za 300 tisíc v roce 2004 u Olešnice na vrcholu Kopaniny u tamní sjezdovky, tehdy opět za přispění Jihomoravského kraje. Postupně chátrala, až byla v roce 2021 pro havarijní stav demontována.

Minulé vedení Olešnice už v roce 2010 plánovalo její náhradu 25 metrů vysokou věží, jenže projekt byl i pro vysoké náklady odložen. „Momentálně žádnou novou rozhlednu neplánujeme,“ řekl nynější starosta Olešnice David Tomášek (nez.).

Toto rozhodnutí platí i pro dnes již zaniklou rozhlednu u obce Ústup nedaleko Olešnice. Věž za 280 tisíc na Zelenkově kopci byla vysoká zhruba sedm metrů a její výstavba a zpřístupnění proběhly na sklonku roku 2006. Ale i v tomto případě dřevostavba chátrala. Postupně na ní zamezovali přístup, v průběhu jara 2022 byla ale zcela odstraněna.

Krajský náměstek Jan Zámečník (KDU-ČSL) na dotaz iDNES.cz, jestli hejtmanství chystá podpořit obnovu, reagoval, že v tuto chvíli žádný takový dotačním programu v plánu není.