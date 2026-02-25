Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči

Zametací vůz se v Grmelově ulici v brněnských Štýřicích propadl chodníkem ve středu před půl desátou dopoledne. „Pod chodníkem byla kaverna,“ sdělila Jaroslava Bílá, mluvčí Brněnských komunikací, kterým vůz patří.
Pracovník, který čisticí zařízení řídil, utrpěl lehké zranění, s nímž skončil v nemocnici.
Hasiči na místo vyslali dvě jednotky včetně vyprošťovacího auta. Při akci uzavřeli ulici a ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi zametací vůz z díry vytáhli.
„Majitel vedlejšího pozemku byl vyzván, aby problematické místo zabezpečil,“ podotkla Bílá.