Žena požaduje za záměnu embryí milion eur, klinika nabízí necelou půlku

Případ se stal v roce 2016 na brněnské klinice Reprofit International. Žalobkyně dítě ze zaměněného embrya porodila a ponechala si ho. Druhá žena potratila a není součástí jednání ohledně odškodnění.

Soudce Ondřej Sekvard před zahájením hlavního líčení zmínil možnost smírného jednání, ke kterému se přiklonily obě strany. Dohodly se na dvouměsíční lhůtě.

Žalobkyně původně požadovala 1,5 milionu eur (40,5 milionu korun), zatímco klinika navrhovala 50 tisíc eur (1,35 milionu korun). Na milion eur (27 milionů kč) dotčená žena požadavek snížila s ohledem na to, že Reprofit později zvýšil částku na 400 tisíc eur (10,8 milionu korun).

Podle advokátky žalobkyně je milion eur průsečík navrhovaných částek obou stran.

Klinika záměnu sama nahlásila

Soudce Sekvard uvedl, že nepředpokládá, že by soudní cestou přiznal náhradu ve výši 1,5 milionu eur. „Je to částka naprosto excesivní, nejen co se týče ochrany osobnosti, ale i náhrady újmy na zdraví. Takto vysoké částky se přiznávají v situaci, kdy jsou téměř nevratné zásahy do zdravotního stavu,“ upozornil Sekvard.

U asistované reprodukce lékaři oplodní vajíčko spermií a poté ho nechají nějakou dobu v laboratorních podmínkách. Poté ho přenesou do dělohy matky.

Podle předsedy sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti Davida Rumpíka mohlo k omylu dojít záměnou Petriho misek, jejich chybným označením nebo při samotném přenosu embrya do ženina těla.



Případ v Brně vyšetřoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), podle kterého nešlo o systémovou chybu, ale selhání jednotlivce. Klinika za to dostala od státu pokutu 800 tisíc korun.

„Záměnu embryí jsme v prosinci sami odhalili a okamžitě nahlásili na SÚKL. Stalo se to u dvou párů cizinců z Evropské unie a jde o pokročilé těhotenství. S oběma páry jednáme o řešení situace, s ohledem na práva pacientů nemohu říct více,“ komentoval tehdy záměnu Matěj Stejskal, ředitel zdravotnického holdingu FutureLife.

Ten je spravován investičním fondem Hartenberg, který spadá pod firmu SynBiol, jež patřila premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Po přijetí zákona o střetu zájmů její akcie vložil do jednoho ze dvou svěřenských fondů.