Záměna embryí na brněnské klinice končí smírem, žena dostane odškodnění

Žalobkyně ze země Evropské unie, jež porodila dítě ze zaměněného embrya a ponechala si ho, původně požadovala 1,5 milionu eur (40,5 milionu korun), zatímco klinika navrhovala 50 tisíc eur (1,35 milionu korun). Žena poté snížila požadavek na milion eur (27 milionů kč) s ohledem na to, že Reprofit zvýšil částku na 400 tisíc eur (10,8 milionu korun).

Druhá žena, která dostala zaměněné embryo, potratila, a není tak součástí jednání o odškodnění.

Soudce Ondřej Sekvard minulý rok uvedl, že nepředpokládá, že by soudní cestou přiznal náhradu ve výši 1,5 milionu eur.



„Je to částka naprosto excesivní, nejen co se týče ochrany osobnosti, ale i náhrady újmy na zdraví. Takto vysoké částky se přiznávají v situaci, kdy jsou téměř nevratné zásahy do zdravotního stavu,“ upozornil Sekvard.

Podle něj takový případ nemá v Česku obdoby, podobný soudní spor našel až v Singapuru.

Klinika dostala pokutu od státu

U asistované reprodukce lékaři oplodní vajíčko spermií a poté ho nechají nějakou dobu v laboratorních podmínkách. Poté ho přenesou do dělohy matky.

K záměně došlo v roce 2016. Případ tehdy vyšetřoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, podle kterého záměna nebyla systémovou chybou, ale selháním jednotlivce. Klinika za to dostala od státu pokutu 800 tisíc korun.

Brněnská klinika Reprofit, kterou vlastní společnost FutureLife, je součástí investičního fondu Hartenberg. Fond spadá pod firmu SynBiol, která patřila Andreji Babišovi. Po přijetí zákona o střetu zájmů její akcie vložil do jednoho ze dvou svěřenských fondů.