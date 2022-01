Zámek v Letovicích opravil a oživil. Teď jej starožitník prodává

Před osmnácti lety se stal starožitník Bohumil Vavříček z Boskovic zámeckým pánem. Koupil totiž nedaleký zámek v Letovicích, který byl na spadnutí.

Sám ho označoval za vybydlenou ruinu bez dveří, s vymlácenými okny, nebyly tu podlahy, fasády, elektřina ani voda. Dal za něj tehdy dva miliony korun, ale dalších třicet milionů investoval do oprav.

I když si to moc přál, nikdy se na zámku nezabydlel kvůli zdraví. A jsou to opět zdravotní problémy, kvůli kterým nyní nabídl zámek o výměře šest tisíc metrů čtverečních na trojnásobně velkém pozemku do prodeje.

Nový majitel už bude mít zrekonstruováno všech 130 místností. „Samozřejmě je třeba údržba jako u každé budovy, ale to důležité je všechno spravené,“ říká majitel, který také získal cenu Nejlépe opravená kulturní památka v kraji.

Prodejní cena je neveřejná. „Jsem domluvená s majitelem, že ji sdělujeme jen na vyžádání konkrétních klientů,“ vysvětluje za pražskou realitní kancelář Luxent Pavla Kalousová, specialistka na historické nemovitosti. Jak dodává, ty jsou na trhu stále, ročně jen tato firma prodá dvě až tři.

Město o původně gotický hrad ze 13. století nad údolím řeky Svitavy nemá zájem kvůli finanční náročnosti, i když oficiální nabídku nedostalo.

„Pan Vavříček by zasloužil sochu“

„Odhaduji cenu na čtyřicet padesát milionů a tím bychom si koupili každoroční sekeru do rozpočtu. My třeba řešíme základní školu, kdyby existoval způsob, jak ji tam dát a koupit zámek třeba za 30 milionů, tak pojďme do toho. Ale je to památka a takovou úpravu by nám nedovolili,“ vysvětluje starosta Letovic Petr Novotný (TOP 09).

Ten se ptal na zkušenosti stranického kolegy a zároveň prvního muže Moravského Krumlova Tomáše Třetiny, protože tam město zámek koupilo.

„Ale oni mají Slovanskou epopej, co přitáhne turisty a může být aspoň nějaký zisk,“ porovnává s tím, že už tak mají Letovice schválený rozpočet minus 83 milionů a jen za energie letos zaplatí o čtyři miliony navíc.

„Mě to mrzí, zámek je nádherný a vyhrát jackpot, tak do toho ty peníze vrazím. Ale toto si může dovolit jen někdo extrémně finančně silný, kdo třeba prodal firmu a toto bere jako poslání. Pan Vavříček by zasloužil sochu, jak nádherně to opravil. Ale on tohle dělá celý život, živí se tím,“ dodává starosta.

Zámek Letovice První zmínky o původním letovickém hradu pocházejí ze 13. století.

Kolem roku 1400 zde byl do češtiny přeložen cestopis Marka Pola Milion. Překlad je uložený v knihovně Národního muzea v Praze.

Během třicetileté války zámek obsadili Švédové. Stejně jako za druhé světové války tu vznikl lazaret.

Od roku 1820 sídlo vlastnila maďarská rodina Kálnoky. Postavili konírny, jízdárnu a upravili věž.

Za minulého režimu na zámku fungovalo učiliště. Hrabě Alexandr Kálnoky jej získal v restituci a v roce 2004 prodal Bohumilu Vavříčkovi.

V roce 2008 získal cenu Nejlépe opravená kulturní památka v kraji.

Realitka uvádí, že má areál velmi flexibilní využití jak pro privátní subjekt, tak pro komerční účely.

Sám Vavříček by jako ideálního kupce viděl českého podnikatele, který by tam chtěl dožít nebo si splnit svůj nový sen.

Sám - když ze stěhování na zámek sešlo - památku otevřel návštěvníkům v netradičních prohlídkách, kdy si po společném výkladu mohli prostory procházet sami, jak dlouho chtěli. A taky sahat na exponáty, sedat na židle, otevírat skříně. V nabídce je stále i noc na zámku v jednom z apartmá nebo v hladomorně, kdy má člověk pro sebe celé sídlo.

Majitel letovického zámku byl známý i tím, že pořádal pravidelné burzy zboží všeho druhu. Nyní spolu se zámkem prodává i jízdárny, konírny a přilehlý park. Jeho zbytek už dřív prodal městu.

To ho chce zrekultivovat a v příštím roce otevřít lidem jako městský sad. „Ať si tam lidé posbírají švestky, vypálí, donesou na košt a mohou se i udělat slavnosti, ať to tam žije,“ plánuje letovický starosta. I přilehlé hospodářské budovy už má několik let jiný vlastník.

I jinde řeší trable s památkami

Jak těžké je se o tak rozsáhlý areál starat, dobře vědí ve Znojmě, kterému sice stát daroval dominantu a národní kulturní památku loucký klášter, ale na jeho kompletní opravu nikdy mít nebude. A tak aspoň po etapách vyměňuje okna, naposledy 23 historických replik, což spolu s opravou vrat vyšlo na 3,5 milionu.

Podmínkou je i nepřevoditelnost majetku na další osoby po dobu dvaceti let a využití areálu ve veřejném zájmu. Daří se tak jen postupné opravy. V suterénu kláštera hospodaří vinařský Znovín Znojmo a brzy se otevře zrekonstruovaná tzv. Stará škola, kterou opravili jako „příklad dlouhodobě chátrající mimořádné památky“ díky přeshraničnímu projektu.

U Velkých Opatovic na Blanensku se zase roky řeší tamní bývalé aristokratické lázně Velká Roudka, respektive jeden majitel navrhl projekt a už několik let hledá investora. Velmi dlouho se také marně nabízel k prodeji zámek v Drnholci. Nyní je v soukromých rukou, podle katastru budapešťských.

I když je nemovitost typu zámek obří břímě, Vavříček by si ho koupil znovu. I přes vydání úspor, času a dopady na zdraví, šlo o nejkrásnější fázi jeho života. „Je příjemné, když je za vámi něco vidět a zachrání se kus něčeho.“