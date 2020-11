Rybník u zámku v Lednici získá za sto milionů podobu jako za Lichtenštejnů

Už více než deset let upozorňují odborníci na to, že Zámecký rybník v Lednici je v zoufalém stavu. Plocha dominující rozsáhlému areálu zapsanému do UNESCO je pořádně zanesená blátem, břehy se rozpadají a stromy padají do vody. V ohrožení je kvůli tomu jak kompozice celého parku, tak národní přírodní rezervace.