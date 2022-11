Zámek v Dolních Kounicích nikdo nekoupil, jsou však zájemci o pronájem

Do tříměsíční aukce zámku v Dolních Kounicích na Brněnsku se nepřihlásil nikdo, kdo by za něj chtěl dát alespoň minimální cenu 95 milionů korun. Majiteli Františku Zoubkovi se však přihlásila řada evropských firem, které by si chtěly část zámku pronajmout pro své obchodní aktivity a v budoucnu případně koupit i vlastnický podíl.