V Lednici se bude platit i za vstup do parku, turisté v něm páchají škody

Peníze se budou vybírat od května do září. Letos ve zkušebním a mírnějším provozu. V dalších sezonách zámek přitvrdí.

Podle kastelánky zámku v Lednici Ivany Holáskové je zpoplatnění vstupů do významných krajinářských a zahradních památek běžné po celém světě. V Lednici výběr vstupného navíc vyvolala potřeba zcela prozaická.

„Areál zámeckého parku je unikátní, a tedy i hodně navštěvovaný a zatěžovaný. Musíme někde získat prostředky na další údržbu a obnovu parku, která je finančně velice náročná. Už jen úklid odpadků představuje obrovský balík peněz,“ vysvětluje Holásková.

Velká část ze stovek tisíc turistů, kteří do areálu každoročně míří, totiž zůstane jen v zahradách. Neabsolvuje tak okruh na zámku, kde jde vstupné do stovek korun.

Podle kastelánky si navíc návštěvníci po zaplacení vstupného více uvědomí význam parku.

„Není to nějaký lesík, kam si kdykoliv zajdu, udělám si tam piknik a zůstane po mně nepořádek. Chceme návštěvníky také trochu vychovávat, aby si uvědomili cennost toho areálu,“ dodává Holásková.

Část vstupů bude nutné zavřít

Do 170hektarového zámeckého parku vede zhruba desítka různých vstupů. Správa zámku počítá s tím, že některé z nich uzavře. Otevřené zůstanou dva až tři, u kterých se objeví automaty. Vstupenky pak budou prověřovat následné kontroly v parku. Dospělí zaplatí 30 korun, děti do 15 let budou mít vstup zdarma.

Lístek by pak měl být platný pět dní. Tak aby nemuseli opakovaně platit lidé, kteří jsou v Lednici třeba na dovolené či v lázních. Zatím se u bran neobjeví turnikety ani zábrany. Stoprocentně uhlídatelné tak placení letos ještě nebude.

Kastelánka spoléhá na slušnost lidí. „Věřím, že si uvědomí, že 30 korun není zas taková částka. A že se jim vrátí v kráse parku a v hezkém zážitku,“ míní.

Po letošním zkušebním provozu přijde na řadu úplné uzavření parku, kdy se do něj bez zaplacení lidé skutečně nedostanou.

Peněz na správu a údržbu zámeckého parku je dlouhodobě málo. Chybí hlavně na nákup a obnovu techniky. „S tím, jak se všeobecně nedostává pracovních sil, nemáme ani my lidi na vykonávání mechanických prací. Potřebujeme tedy tento nedostatek vynahradit technikou,“ vysvětluje správce zámeckého parku Oto Bernad.

Nejvíce je to znát třeba na podzim, kdy musí pracovníci v parku ručně odklízet tuny listí, místo aby se věnovali výsadbě nebo obnově parkových porostů. Problém by vyřešil vysavač listí, který listí sám hází na vlečku.

Podle Bernada je v západní Evropě zpoplatněno 99 procent podobně významných zámeckých parků. „Když lidé jedou do Schönbrunnu, zaplatí čtyři eura za vstup a vůbec se nediví. Nevím, proč by Lednice měla být výjimkou,“ podotýká. Peníze by navíc mohly alespoň částečně kompenzovat škody, které v parku turisté napáchají.

„Problém je hlavně s asijskými turisty. Přijedou jich třeba tři autobusy, všichni se nahrnou do parku, udělají si stovky fotek, přičemž nám běhají v záhonech, v živých stěnách, lehají si na trávníky. Dvě asijské turistky se nám tu v kolových sukních roztáčely přímo uprostřed kvetoucích záhonů. Způsobí nám tím spoustu starostí a práce, které nejsou nijak kompenzované,“ naznačil Bernad.

Proč máme platit i my, ptají se lidé z Lednice

Zavedení vstupného do parku se obávají místní lidé, pro které je nejbližším kusem přírody. Chodí sem na procházky, sportovat, běhat se psy nebo si třeba číst.

„Pro turisty bych zpoplatnění akceptoval, ale proč bychom měli být znevýhodněni my místní? Jiné podobné místo tady není. Do parku chodí každý,“ zlobí se muž z Lednice, který si nepřeje uvést své jméno.

Podle současných plánů by se místní zdarma měli dostat pouze ke kapli a kavárnám na okraji parku. Pokud budou chtít dál do parku, budou si však moci za symbolickou částku koupit roční permanentku.

I to, že si ji budou muset jít pořídit a myslet na to, aby ji měli neustále u sebe, je však podle starosty Lednice Libora Kabáta (nestr.) komplikace.

„Návrh na zpoplatnění vstupu do parku už tady několikrát byl. My jsme se k tomu vždycky vyjadřovali nesouhlasně. Tentokrát ale názor obce nikoho příliš nezajímal. Mrzí mě, že nás postavili před hotovou věc,“ postěžoval si na adresu Národního památkového ústavu. „S pochopením u lidí se to nesetká,“ poznamenal.

Ohlídat park při jeho rozloze a počtu různých vstupních bran bude podle Kabáta nereálné. A pochybnosti má i o tom, zda se po nákupu automatů či najmutí lidí, kteří budou koupi vstupenek kontrolovat, vybírání vstupného vůbec vyplatí.

„Neumíme odhadnout ani to, co to přinese z hlediska návštěvnosti. Zda sem turisté začnou jezdit výrazně méně. Přece jen, když přijede skupina šesti sedmi dospělých, už to není malá částka,“ podotkl starosta.