Podpálil budovu s bývalou družkou a jejím partnerem, soud žháři uložil 7,5 roku

Žalobce čin hodnotil jako pokus o vraždu a navrhoval Buglovi patnáct let vězení. „Soud dospěl k závěru, že to neodpovídá důkazní situaci, kterou má k dispozici. Popis skutku byl upraven v souladu s dokazováním,“ uvedl předseda senátu Aleš Novotný.

Poznamenal také, že si muž musel být vědom, že zapaluje výrazně hořlavé věci, a zároveň věděl, že jsou uvnitř dva lidé otupělí alkoholem, kteří se nemohou dostat ven jinudy. Podle Novotného ovšem Buglovým úmyslem nebylo lidi uvnitř usmrtit, šlo podle něj o afektivní reakci na aktuální podnět. „Úmyslem nemuselo být zabití, ale potrestání,“ řekl soudce.

Úterní rozhodnutí není pravomocné, strany si ponechaly lhůtu pro možné odvolání.

Událost se stala loni 12. července, kdy Bugla po konfliktu s bývalou partnerkou rozdělal oheň u dveří průmyslové budovy v ulici Rumiště, přičemž věděl, že uvnitř zůstala jak ona, tak její současný přítel. Věděl také, že z budovy užívané squattery kromě vchodových dveří nevede jiný východ, protože okno v patře bylo zamřížované.

Ještě před příjezdem hasičů se uvězněnou dvojici snažil zachránit pracovník blízkého pneuservisu David Studnica. Přistavil žebřík, vylezl na úroveň okna a mříž částečně vypáčil. Uvězněnému muži se tak podařilo dostat ven, ženu z domu následně vyprostili hasiči.

Žena měla popáleniny na 42 procentech těla

Muž utrpěl popáleniny na deseti procentech těla, žena na 42 procentech. Obžalovaný vinu dříve částečně doznal, popřel však, že by šlo o záměr. „Částečně se cítím být vinen, ale nezapálil jsem to úmyslně. Stalo se to odhozením cigarety na hromadu smetí, které se tam nacházelo. Byl jsem tak opilý, že jsem nedomyslel, co dělám,“ popsal Bugla.

Uvedl, že se pak ještě vrátil zpět, už však hořelo a on nevěděl, co má dělat. „Šel jsem pryč. Velmi mě mrzí, co se stalo, ale stalo se to pod vlivem alkoholu,“ prohlásil. Podle obhajoby šlo o nedbalost.

Obhájce Martin Šmeral byl s rozhodnutím soudu spokojený, stejně tak i jeho klient, který místy neskrýval radost. „Už od počátku trestního stíhání jsme říkali, že to rozhodně není zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu. Jsme rádi, že ke stejnému závěru dospěl i soud,“ oznámil novinářům Šmeral.

Jeho klient má podle rozsudku uhradit i vzniklou škodu, a to především Fakultní nemocnici Brno za léčení zraněné ženy 1,2 milionu korun, ale také městu Brnu za škodu na domu 120 tisíc.

Při požáru se zranilo podle záchranářů šest lidí, kromě dvou z budovy a zachránce ještě dva policisté a jeden hasič. Policistům se podařilo najít podezřelého díky výpovědím svědků a kamerovým záznamům z okolí.

„Při zadržení i výslechu nejdříve (obviněný) jakoukoliv vinu odmítal, později se i pod tíhou důkazů přiznal. Nemalou roli v konfliktu sehrál alkohol a partnerské vztahy,“ uvedli tehdy policisté.