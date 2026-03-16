Zpronevěřila peníze nevlastního syna, obvinili brněnskou žalobkyni. Jde o miliony

Autor: ,
  14:35
Olomoučtí kriminalisté obvinili státní zástupkyni Elenu Šimečkovou z Krajského státního zastupitelství v Brně z majetkového trestného činu. Její nevlastní syn tvrdí, že zpronevěřila jeho dědictví po zemřelé matce. Žalobkyně vinu popírá.
ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

O případu informoval server Seznam Zprávy. „Předmětem trestního stíhání je majetkový trestný čin, k jehož spáchání mělo dojít v rodinném prostředí státní zástupkyně před deseti lety,“ cituje server krajského státního zástupce Jana Sladkého.

Podle trestního oznámení, které podal její nevlastní syn, Šimečková zpronevěřila 2,3 milionu korun z mladíkova dědictví po matce a použila je na koupi bytu v centru Brna.

Státní zástupkyně vinu odmítá a trvá na tom, že si peníze nevypůjčila. „Nemám vám k tomu co říct. Je to nesmysl. Žádné peníze nikomu nedlužím. Předpokládám, že věc bude odložena,“ řekla.

Šimečkovi v devíti letech zemřela matka. Jeho otec se později seznámil se žalobkyní a o něco později se přestěhovali do společné domácnosti. Tehdy šestnáctiletý mladík kývl podle svých slov otcově partnerce na půjčku více než dvou milionů korun, a to za příslib, že Šimečková pro rodinu koupí rozlehlý byt.

Obejití opatrovnického soudu

Žalobkyně Šimečková záhy po převodu peněz koupila byt v historickém činžovním domě v Jaselské ulici ve středu města. Rodiče nezletilého nepožádali o souhlas opatrovnický soud, který je u tak vysoké částky vyžadován, informovaly Seznam Zprávy. Šimeček podle serveru uvedl, že nevlastní matka později začala tvrdit, že si peníze jen vypůjčila a vrátí mu je.

Jak plyne z výpisu účtu, který má redakce serveru k dispozici, 15. července 2022 mu skutečně poslala 400 tisíc korun. „Řekla mi, že dostanu zpátky i zbytek, jen je to velká částka,“ podotkl muž. Žádné další peníze však už prý nedostal.

Šimečková dál pracuje. Podle zákona o státním zastupitelství může ministr spravedlnosti dočasně zprostit výkonu funkce státního zástupce, který je trestně stíhaný. „A to do pravomocného skončení trestního stíhání. Krajské státní zastupitelství v Brně žádné takové rozhodnutí ministra spravedlnosti neobdrželo,“ doplnil krajský státní zástupce.

Trestní oznámení podle serveru loni putovalo mezi státními zastupitelstvími, protože panovaly obavy, že by se brněnští detektivové při vyšetřování žalobkyně mohli ocitnout ve střetu zájmů. Případ proto prověřují olomoučtí kriminalisté.

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
