Akcionáři žalují znojemského výrobce netkaných textilií o 300 milionů

Při nedobrovolném odkupu podílů ze strany majoritního vlastníka dostali drobní akcionáři za jednu akcii 719,50 korun, jenže si myslí, že je to málo, což dokládají i vlastními posudky.

„Nejdříve jsme podle našich interních kalkulací odhadovali, že by to mělo být asi 1150 až 1200 korun za akcii, podle posudku, který jsme si nechali zpracovat, by to však mělo být 1450 korun,“ uvedl investor Tomáš Hájek, který skupinu zastupuje.

Nejdříve majitelům poslali předžalobní výzvu, když se ale ničeho nedomohli, podali k Městskému soudu v Praze žalobu, jak upozornil server e15.cz.

„Samotné nás ta částka překvapila, ale tuto sumu budeme požadovat. Soud jistě stanoví nějakého znalce, takže bude i další posudek. Jsem připravený na to, že se spor může táhnout třeba deset let,“ řekl Hájek. Akcionáři do vykoupení drželi 435 tisíc kusů akcií, které tehdy odpovídaly zhruba pěti procentům kapitálu společnosti.



Majoritním akcionářem PFNonwovens je od roku 2017 PFNonwovens Holding, kterou vlastní fond R2G miliardářů Oldřicha Šlemra, Eduarda Kučery a Pavla Baudiše. Investiční ředitel R2G Jakub Dyba pro server E15 řekl, že vzhledem k předchozím krokům minoritních akcionářů se dala žaloba očekávat.



„Kromě žaloby současně podáme také stížnosti k evropskému dozorovému orgánu pro cenné papíry a trhy, jelikož nemáme důvěru k národnímu regulátorovi. Jedná se o nejskandálnější případ majetkové křivdy v historii českých squeeze-outů (nedobrovolný odkup akcií pozn. red.),“ doplnil pro server Hájek.



Firma PFNonwovens vyrábí netkané textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu pro hygienu, průmysl, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví a další sektory. Využívají se pro výrobu dětských plenek či dámských hygienických potřeb. Společnost má také omezenou kapacitu pro produkci ochranných pomůcek, jako jsou roušky, respirátory nebo ochranné obleky.

Své závody má na jižní Moravě ve Znojmě a Bučovicích, v Egyptě a v Jihoafrické republice. V letošním prvním pololetí zaměstnávala přes sedm set lidí.