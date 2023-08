Po vyhazovu ředitel zažaloval město i školu. A získal místo na ministerstvu

Jeho odvolání spustilo vlnu nevole mezi žáky i kolegy. Na začátku prázdnin ho nahradil zkušený pedagog Ivan Hostaša. Bez práce však dlouho nezůstal ani Vyhňák, jenž nastoupil na ministerstvo školství.

Hostaša má na škole stabilizovat neklidné prostředí, situaci mu však rozhodně neulehčí fakt, že na školu, stejně jako na město, podal Vyhňák žalobu. Své odvolání má totiž za účelové a protiprávní a domáhá se jeho zneplatnění. Podle něj tím vyvrcholil dlouhodobý tlak ze strany starostky Michaely Trněné (Čisté Šlapanice) kvůli tomu, že před loňskými volbami podpořil jejího konkurenta.

Ve dvacetistránkové žalobě, kterou má MF DNES k dispozici, bývalý ředitel namítá, že rada města neuvedla v usnesení důvody k výpovědi. Napadá nedostatečné podklady k rozhodnutí, které přijali na základě návrhu na odvolání, a naznačuje i možnou domluvu předem, protože radní schůzi ukončili o půl deváté večer a ještě tentýž den vznikl písemný „verdikt“.

„Probíhají snad schůze rady, které nejsou oficiálními schůzemi a neexistují z nich žádné zápisy? Nebo rada rozhoduje tak, že odsouhlasí vše, co navrhne starostka? Je takový způsob výkonu činnosti druhého nejvyššího orgánu obce skutečně výkonem transparentním, prostým jakékoli libovůle?“ píše v žalobě.

„Brutální čísla“ od inspektorů

Návrh na Vyhňákovo odvolání uvádí devět zásadních důvodů. Kontrola ze strany města mu vyčítala opakované pití alkoholu zaměstnanci na školních i mimoškolních akcích, nevyúčtování desetitisíců po lyžařských a vodáckých kurzech či nejasnosti u veřejných zakázek.

I proto město zadalo hloubkový audit hospodaření školy za loňský rok. Výsledky očekává v září. Nedávno se navíc radní zabývali výsledkem jarního šetření České školní inspekce (ČŠI), k němuž přistoupila právě kvůli městem vznesenému podezření na užívání alkoholu. Pro bývalého ředitele přitom závěry nevycházejí zrovna příznivě.

„Využili jsme mimo jiné anonymní dotazníky mezi pedagogy, žáky druhého stupně a rodiči. Podle odpovědí docházelo na akcích školy ke konzumaci alkoholu, hlavně v letech 2021 a 2022,“ hlásí náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Vedení města bylo se šetřením ČŠI „spokojené“ až napotřetí. Předchozí dva postupy žádalo přehodnotit. „Naši první stížnost inspekce vyhodnotila jako nedůvodnou, ale neprovedla kontrolu, jen oslovila ředitele, zda se pije, nebo ne. Dotazník rodiče vyplňovali adresně. V druhém případě nám sice sdělila, že byl konzumován alkohol, ale opírala se o naše zjištění a informace od rodičů, neudělala nezávislé šetření. Relevantní výsledek jsme tak obdrželi až po šílených deseti měsících,“ vytýká Trněná.

Podle ní kontrola ukázala „brutální čísla“. Každý čtvrtý ze 74 pedagogů zapojených do ankety přiznal, že se setkal s požíváním alkoholu při vzdělávacích akcích mimo budovu školy, třeba na lyžařských kurzech. U 355 rodičů, kteří odpověděli na dotaz, zda se jejich dítě setkalo ve škole s užíváním alkoholu, to bylo 17 procent.

„Od žáků druhého stupně přišlo 468 odpovědí, třináct procent jich uvedlo, že se s pitím alkoholu mezi dospělými nebo i spolužáky ve škole setkali,“ dodává ve zprávě s výsledky šetření inspektorka Renata Boková.

Že se pedagogové v takových situacích ocitli, Vyhňák připouští. „Děje se to na všech školách, šlo o neformální události – jarmark či akce na podporu Ukrajiny, kam si alkohol donesli i rodiče. Nestalo se, že by učitel přišel do hodiny opilý,“ reaguje Vyhňák. Poté, co problém řešil s vedením města, vyhlásil zákaz a nulovou toleranci alkoholu ve škole.

Krátce po vyhazovu od šlapanických radních získal místo na ministerstvu školství, jež ho dřív chválilo. Od června působí jako koordinátor v projektu Střední článek podpory pro jih Moravy, pomáhá nastavit systém podpory ředitelů škol a jejich zřizovatelů.

Ze školy by odešel i tak

Do resortu školství by se podle svých slov přesunul, i kdyby ho ze Šlapanic nevyhodili. V Praze si ho totiž vytipovali už loni na podzim.

„Bylo to na základě mnoha doporučení od jednotlivců i subjektů, kteří se ve vzdělávání dlouhodobě pohybují a třeba i s ministerstvem spolupracují. Od té doby s ním pracovníci o jeho angažmá průběžně komunikovali a dolaďovali možnosti spolupráce,“ podotýká za ministerstvo Tereza Fojtová s tím, že Vyhňákovy pedagogické i ředitelské zkušenosti jsou pro koordinační roli velmi cenné.

Současný ředitel Hostaša se přihlásil standardně do výběrového řízení. Za nejvhodnějšího ho mělo sedm porotců, pro zbylého byl druhý nejlepší. Vedení města po něm chce uklidnění situace a navrácení školy do zaběhnutých kolejí. „To znamená vzdělávání a výchova žáků, hlavně bez alkoholu,“ zdůrazňuje starostka.

Hostaša naváže na svou dvacetiletou praxi pedagoga. „Tato škola je v mnoha ohledech na dobré úrovni. Mou snahou je stabilizovat ji po složitém období, rozvíjet a obnovit důvěru veřejnosti,“ ujišťuje.