Sporný bod školního řádu je po změně výrazně obecnější. Píše se v něm, že žák je povinen chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen s ohledem na dobré mravy, roční období a že oděv nemá ohrožovat zdraví nebo bezpečnost.
Zmínka o teplácích nebo příliš odhalujícím oblečením zůstala v části o kultuře oblékání. Píše se tam ale už jen, že takové oblečení není považováno za vhodné.
To je hlavní změna i podle ředitele školy Dana Jedličky. V odpovědi na dotazy Českého rozhlasu uvedl, že pravidla upravili tak, aby neměla zakazující, ale doporučující charakter.
23. září 2025
Před změnou bylo ve školním řádě uvedeno, že takové oblečení není povolené. Škola to u vstupu kontrolovala a chtěla posílat nevhodně ustrojené žáky převléct se domů. Pravidlo se ale některým dětem a rodičům nelíbilo.
Podnět od jednoho z rodičů dostala školní inspekce, která v tom spatřovala protiprávní omezení přístupu k výuce a školu vyzvala k nápravě.