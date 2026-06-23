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Městské veletrhy v Brně se chovaly jako soukromník, úřad je za to potrestal

Marek Osouch
  5:09
Areál brněnského výstaviště

Areál brněnského výstaviště | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Veletrhy Brno
Pavilon G2 na brněnském výstavišti
Pavilony na brněnském výstavišti
Pavilon G2
14 fotografií
Jediným majitelem společnosti Veletrhy Brno je město, přesto na zakázku za více než dvacet milionů nevypsala veřejnou soutěž, jak by měla jako veřejný zadavatel, ale přidělila ji napřímo oslovené firmě. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal za to městské firmě pokutu 200 tisíc korun. Letos na jaře ji pravomocně potvrdil i soud.

Městské veletrhy starající se mimo jiné o areál brněnského výstaviště se v žalobě bránily, že se nemusí chovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle jejich stanoviska tedy nemusejí veškerá řízení dopředu zveřejňovat. Jejich úkolem je totiž podnikání za účelem zisku, nikoli veřejně prospěšná činnost, jak je tomu třeba u dopravního podniku, správců sportovišť nebo veřejných institucí v čele s městem.

Tento konkrétní soud se týkal uzavřené smlouvy na opravy střech na pavilonu G2 z roku 2023 za zhruba 21,2 milionu korun.

Pavilon G2

Veletrhy za tu dobu i v návaznosti na tento spor změnily své stanovy. Dnes už jsou z nich vypuštěny některé problematické pasáže. Veletrhy dokonce nejsou ani součástí koncernu městských podniků.

Právě na plnění úkolů prostřednictvím koncernových pokynů vydávaných politiky poukazoval antimonopolní úřad i soud, protože je musí na příkaz vlastníka splnit, i kdyby pro něj byl podnikatelsky nevýhodný. „Nemá možnost vážit, jakým způsobem s pokynem naloží. Musí jej ‚slepě‘ vyplnit,“ poznamenal předseda soudního senátu Michal Procházka.

Areál brněnského výstaviště
Pavilon G2 na brněnském výstavišti
Pavilony na brněnském výstavišti
Pavilon G2
14 fotografií

Mluvčí Veletrhů Brno Michal Svoboda nechtěl rozhodnutí soudu nijak blíže komentovat. Jen stručně poznamenal, že pokutu už městský podnik dříve uhradil a kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu podávat nebude.

„Veletrhy Brno budou při zadávání zakázek postupovat způsobem, který bude v souladu s jejich právním postavením dle platných stanov,“ prohlásil Svoboda. Na doplňující dotaz iDNES.cz, jestli tedy budou vystupovat jako soukromník, tedy nebudou postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, odvětil, že ano.

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Jestli už aktuálně žádné zákony neporušuje, by musel znovu řešit soud. Krajský soud v Brně však už v nynějším rozsudku, kde byla městská firma žalobcem vůči ÚOHS, naznačil, že může být i dnes mimo zákonné mantinely pouze a jen kvůli své hlavní činnosti, tedy pořádání výstav.

„Veletrhy, výstavy a podobné ‚masové‘ akce, které žalobce organizuje, nepochybně neslouží jen soukromým účelům. Naopak jsou velmi významné pro obyvatele města a pro město samotné – žalobce tím poskytuje veřejnosti volnočasové aktivity, edukaci, obchodní příležitosti, kulturní zážitky. A účast na takové události je prospěšná pro město, protože tím jsou kulturně obohaceni jeho obyvatelé, a zároveň to má pro město i ekonomický dopad – hotely, restaurace, parkoviště z toho profitují,“ konstatoval soudce. Připomněl, že obdobnou činnost za tu ve veřejném zájmu považoval už v minulosti Soudní dvůr Evropské unie.

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Dotaz iDNES.cz, jak tuto pasáž vnímá vedení městské firmy, odmítl mluvčí komentovat. Generální ředitel Jan Kubata jen stručně sdělil, že se s ní příliš neztotožňují a že jde pouze o názor soudce.

Brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS), jenž má pod sebou politicky městské firmy, se taky k této pasáži nedokázal vyjádřit, protože s rozsudkem není seznámený. „Kroky, které jsme podnikali ve změně stanov i vyčleněním z koncernu, jsme činili k odstranění veškerých pochybností, že by veletrhy mohly být vnímány jako veřejný zadavatel,“ dodal radní s tím, že vše konzultovali s právníky.

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