Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou stát semafory s červenou

Marek Osouch
  16:23
Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine časové okno pro zásobování, rozsvítí se na nich trvale červená.

„Měli jsme k tomu velké sezení a došli k tomuto záměru, který se právě zpracovává do podoby stanovení. To teď mají na starosti právníci,“ sdělil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) s tím, že chce, aby semafory fungovaly hned od začátku příštího roku.

„Bude se jednat o mobilní semafor, ten nepotřebuje žádné technické úpravy,“ doplnil.

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
15 fotografií

S úderem času 10:30, kdy končí dopolední prostor pro zásobování obchodů na náměstí, se rozsvítí červená a žádné auto se tak legálně na náměstí nedostane. Výjimku samozřejmě budou mít tramvajové linky, které tudy projíždějí a zůstane jim jejich speciální signál volno.

Vedení Brna dlouhodobě bojuje proti bezohledným motoristům, kteří žijí v domnění, že mohou vjet autem kamkoliv a odstavit ho kdekoliv. Některé neodrazují ani pokuty vydávané na základě záběrů z kamer, v minulém týdnu proto začali vjezdy znovu kontrolovat strážníci.

Stovky vjezdů do zákazu jedním autem. Drzé řidiče mají v Brně zastavit sloupky

Pokutu udělí klidně každých deset minut, jak se minulý týden přesvědčil i redaktor iDNES.cz. Za týden, co kontroly trvají, zastavily hlídky městské policie skoro dva tisíce řidičů a rozdaly přes 160 pokut.

Toto pondělí třeba jeden ze zastavených řidičů v červeném mercedesu s registrační značkou na přání dokonce České televizi tvrdil, že v centru podle něj nikdy žádná pěší zóna nebyla. „Jezdím tady každý den a nikdy jsem to neřešil,“ pronesl muž bez patřičné povolenky k vjezdu.

Pondělní prohřešek mu stačilo vyřešit pouze pokutou. Pokud však řidič v příštím roce projede stejným místem na červenou, nepřipraví se jen o peníze, ale zároveň si připíše i šest trestných bodů. Stačila by tak dvě taková provinění a podobní řidiči budou bez „papírů“.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Přináší zážitky, hájí miliardář sruby v radějovské oboře. Úřady je chtějí zbořit

Nelegálně postavené sruby v radějovské oboře na Hodonínsku by měly jít k zemi. Plyne to z rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, kam se majitel obory a miliardář Leoš Novotný starší obrátil se...

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou stát semafory s červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

14. října 2025  16:23

Mobilní záchod, voda jen v barelu. Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů

V podmínkách, které nevyhovují právním předpisům, musejí pracovat zaměstnanci sběrných středisek odpadů provozovaných městskou společností Sako Brno. K takovému závěru došli hygienici poté, co...

14. října 2025  15:16

Audit Brněnských Vánoc. Na mzdy šlo víc, než se odpracovalo, zjistila kontrola

Už za měsíc v Brně startují vánoční trhy, na magistrátu ale teď politici řeší hospodaření u těch z předchozích let, které jihomoravské metropoli dokonce vynesly titul Evropské hlavní město Vánoc....

14. října 2025  11:05,  aktualizováno  12:24

Parkování v Brně: kde odstavit auto zdarma a kolik stojí stání v modrých zónách

Odstavit auto v Brně, v jehož části fungují modré zóny, není pro řidiče jen tak. V historickém centru města platí zóna A, která je určena pouze místním a předplatitelům. V zóně B v širším centru je...

14. října 2025  5:07

Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou

S velkým napětím očekávali nejen silničáři a policisté první pracovní den po výrazném omezení provozu na křižovatce dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Kvůli přestavbě tohoto křížení panovaly obavy z...

13. října 2025  14:20,  aktualizováno  16:50

Dřív psala na stroji, teď vypráví. Ve 104 letech vydala román o Ježíšovi v Indii

Když Marta Mokrá v románu Poutník píše o prorokovi, který „bude putovat do Indie a snad se tam dožije sta let“, symbolicky tím propojuje příběh své knihy s vlastním životem. Pravděpodobně nejstarší...

13. října 2025  16:30

Úřad práce chtěl zbytečný formulář, ženě hrozila ztráta bydlení. Zasáhl ombudsman

Veřejný ochránce práv se zastal žadatelky o příspěvek na bydlení, po které chtěl úřad práce vyplnit další formulář, přestože již potřebné dokumenty doložila. Podle ombudsmana Stanislava Křečka úřad...

13. října 2025  16:03

Brno chystá vstřícný krok vůči rezidentům, modré zóny zpoplatní také v neděli

Zná to každý, kdo vlastní auto a bydlí v širším centru Brna, kde platí zóna B rezidentního parkování s celodenní regulací mimo nepracovní dny. Po příjezdu z výletu nebo třeba chalupy domů v neděli...

13. října 2025  11:01

Flek bez skvrny: hattrick proti Litvínovu, pět bodů a gól v oslabení jako déjà vu

Výkon bez skvrny. Jakub Flek, hokejový mistr světa, v neděli na litvínovském ledě řádil jako utržený ze řetězu. Obhájce titulu Kometa otočila extraligový zápas na 5:2 a její kapitán měl prsty ve...

12. října 2025  21:47

Kouč z Blanska obstál v baseballu i zrádném slangu. Sní o nejlepší lize světa

Ze skromného hřiště v Blansku a ve sportu, který v Česku nepatří mezi masově populární, se trenér Petr Stříbrcký vypracoval až k angažmá v klubu z nejlepší ligy světa. Úspěch našel houževnatý...

12. října 2025  14:16

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

USK nastřílel stovku i Chomutovu, Žabiny dotáhly trápení s Trutnovem k výhře

Basketbalistky ZVVZ USK Praha deklasovaly ve čtvrtém ligovém kole Levhartice Chomutov 100:35 a stejně jako v předchozím utkání v domácí soutěži proti Trutnovu přesně trefily stobodovou hranici....

11. října 2025  19:53,  aktualizováno  21:58

Společnost bude díky feminismu soudržnější, míní ředitelka spolku Vesna

Letos je tomu 155 let od vzniku ženského vzdělávacího spolku Vesna. Od té doby překonal zákazy činnosti, jimiž ho postihli nacisté a komunisté, a prošel několika proměnami. Dnes v jeho čele stojí...

11. října 2025  10:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.