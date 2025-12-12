Zákaz kouření kolem škol v Brně nakonec nebude. Proti jsou ředitelé i strážníci

Autor:
  6:14
Původně měli brněnští politici před koncem roku schvalovat vyhlášku, která v okolí škol zakáže i postávajícím rodičům nebo kolemjdoucím zapálit si cigaretu. Oproti rozhodnutí ze začátku září nicméně v tomto týdnu ve vedení Brna převážil opačný názor a navrhovaná vyhláška spadla pod stůl.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Ještě v létě zdůvodňoval náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL) zákaz tím, že jde hlavně o preventivní a motivující roli, aby děti hned u vchodu nemusely procházet kolem někoho, kdo kouří. „Je to i součást výchovy ke zdravému životnímu stylu a aby si z těchto lidí nebraly příklad, jak trávit volný čas,“ tvrdil.

Jenže po novém rozhodnutí z tohoto týdne je vše jinak. Politici se opírají o stanoviska městské policie a ředitelů základní škol ve městě. „Dle městské policie je oblast zákazu kouření dostatečně upravena v zákoně, proto přijetí vyhlášky nedoporučuje i z důvodu obtížné vymahatelnosti. Ředitelé základních škol se k otázce přijetí vyhlášky vyjádřili rovněž negativně,“ uvedla Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Důvody odmítavého stanoviska ze strany ředitelů škol nijak nespecifikovala.

Z okolí škol mají být v Brně nekuřácké zóny, může to dopadnout i na restaurace

Pracovní návrh vyhlášky počítal s dvacetimetrovým okruhem kolem školy, v němž by si nově nikdo nemohl „zapálit“. Poloměr byl dán obdobně jako v městské protialkoholní vyhlášce vymezující místa, kde není možné na veřejnosti popíjet.

Úředníci už v létě upozorňovali, že vyhláška může dopadnout na některé podniky, protože do zóny kolem škol mohou spadat i restaurační zahrádky.

V jiných městech nicméně podobný zákaz politici zavedli a je rozsáhlejší. Třeba ve Vsetíně v sousedním Zlínském kraji mají už roky dokonce stometrový nekuřácký okruh okolo škol. Letos tam doplnili vyhlášku o to, že se zákaz týká i elektronických alternativ.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

Zákaz kouření kolem škol v Brně nakonec nebude. Proti jsou ředitelé i strážníci

Ilustrační snímek

Původně měli brněnští politici před koncem roku schvalovat vyhlášku, která v okolí škol zakáže i postávajícím rodičům nebo kolemjdoucím zapálit si cigaretu. Oproti rozhodnutí ze začátku září nicméně...

12. prosince 2025  6:14

Prvních 35 tun nelegálního odpadu odvezou Němci z Brna za týden, většina zůstává

Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317...

Více než 300 tun nelegálního odpadu leží na pozemcích v brněnských Horních Heršpicích. Prvních 35 tun se začne odvážet za týden, informovalo ministerstvo životního prostředí, které o odvozu odpadu...

11. prosince 2025  16:51

Největší porodnice Česka bude stát do tří let, nemocnice chystá i další nové pavilony

Vizualizace nové porodnice ve Fakultní nemocnici Brno.

S šesti tisíci porody se nová porodnice pod Fakultní nemocnici Brno stane vůbec největším takovým zařízením v Česku. Jeho budování sice zdržují námitky neúspěšného uchazeče o zakázku na stavbu, podle...

11. prosince 2025  15:10

Bylo štěstí, že srážka vlaků na mostu nebyla tragičtější, vzpomínal pamětník

Při tragické srážce vlaků u Říkonína v prosinci 1970 zahynulo 31 lidí.

Zpoždění dvou vlaků a pochybení ženy, která měla na starost provoz na malém úseku frekventované trati, vedlo před 55 lety k tragické srážce mezinárodního rychlíku s vykolejenou nákladní soupravou....

11. prosince 2025  13:18

Nesrovnalosti při volbách. Počítání hlasů v Blansku začne řešit policie

Skutečné výsledky se často liší od předvolebních průzkumů. Ostatně i agentury...

Policie začne prověřovat nesrovnalosti v počítání hlasů v Blansku při volbách. Věc policii předal žalobce z městského zastupitelství. Ve věci jde o nesprávně sečtené hlasy v okrsku při říjnových...

11. prosince 2025  10:55,  aktualizováno  11:22

Nevidím jediný důvod odcházet, říká členka ANO, která v Brně vládne s ODS

Náměstek brněnské primátorky René Černý a náměstkyně Karin Podivinská. Ve...

Po vyloučení deseti brněnských zastupitelů za ANO, kteří neuposlechli výzvu krajské šéfky Aleny Schillerové k odchodu z magistrátní koalice s ODS, přišla městská organizace hnutí o své kompletní...

11. prosince 2025  11:14

Dopravní podnik v Brně opět chce oživit zaniklou trať, plánuje z ní jednokolejku

Obnovená trať má na jihu Líšně plánovanou smyčku v areálu Technického muzea...

Po sedmi letech se Brno vrací k myšlence obnovit zaniklou tramvajovou trať do Líšně. Tehdy plán vyvolal velké protesty místních, kteří celý záměr nakonec zmařili. Teď však chce dopravní podnik zkusit...

11. prosince 2025  5:41

Děčín potvrdil výbornou domácí bilanci, jako druhý v sezoně získal skalp Brna

Maksim Šturanovič (vpravo) z Děčína u míče v zápase s Brnem, brání ho Adam...

Děčínští basketbalisté porazili v první repríze květnového semifinále v dohrávce 5. ligového kola Brno 77:73 a doma vyhráli sedmý z osmi zápasů. Svěřenci Tomáše Grepla ve své hale nestačili jen na...

10. prosince 2025  21:33,  aktualizováno  22:03

Karvinští házenkáři vyhráli v Brně díky gólu čtyři sekundy před koncem

Matěj Nantl střílí v semifinále extraligy.

Házenkáři mistrovského Baníku Karviná ve 14. kole extraligy vyhráli 30:29 v Brně a stále vedou tabulku o dva body před Plzní. Západočeši doma rozstříleli 41:27 Kopřivnici.

10. prosince 2025  20:22

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:32,  aktualizováno  19:40

Fiktivním úvazkem kolegy vyváděl z teplárny peníze, viní policie exstarostu Znojma

Někdejší znojemský starosta Jan Grois po volbách vystoupil ze zastupitelského...

Jako obviněný nyní v policejní databázi figuruje bývalý sociální demokrat a někdejší starosta Znojma Jan Grois. Důvodem je údajné vyvádění peněz ze Znojemské tepelné společnosti pomocí fiktivního...

10. prosince 2025  17:57

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

10. prosince 2025  16:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.