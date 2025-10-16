Dal jsem si „perník“, přiznal žák autoškoly. Na vrácení řidičáku si ještě počká

  9:17
Nejspíš policisté čekali, že to bude jen rutinní kontrola, zvlášť když zastavili vozidlo autoškoly. Jenže v tomto případě nastal pravý opak. Osmadvacetiletý muž na Brněnsku byl za volantem pod vlivem drog. S návratem řidičského průkazu, o který v minulosti přišel, se tak může opět na delší čas rozloučit.

Dechová zkouška pro žáka autoškoly zastaveného v Pohořelicích na Brněnsku ještě dopadla dobře, jenže následný test na drogy už ne. Ten odhalil přítomnost amfetaminu a metamfetaminu v těle šoféra.

„Užil jste takovou látku před jízdou? Teď, nebo v minulosti?“ ptá se policista muže za volantem.

Ten tvrdí, že určitě ne. I z videa je patrné, že je však značně nervózní. Podle policistů měl muž i rozšířené zorničky, které už vyvolávají podezření, že dotyčný něco užil.

Muž přišel o řidičák kvůli pití, při přezkoušení v autoškole zase řídil opilý

Za moment muž po dalších dotazech policisty dodal, že si dal před pár dny „perník“, tedy pervitin. „Závěrečná jízda tak pro něj na místě skončila,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Za volantem přitom neseděl žádný nováček. Tento žák autoškoly si doplňoval povinné jízdy. Ty musel splnit po uplynutí zákazu řízení, který v minulosti vyfasoval. Zda to bylo kvůli drogám, mluvčí nesdělil. Na dotaz iDNES.cz jen odpověděl, že šlo o „závažné přestupky v dopravě“.

Na návrat dokladů teď bude muset dotyčný dál čekat. Za jeho aktuální prohřešek mu podle Valy hrozí ve správním řízení až tříletý zákaz řízení a pokuta do výše 75 tisíc korun.

15. října 2025  19:30

