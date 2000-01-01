V Brně letos propukla pravá vánoční atmosféra ještě před polovinou listopadu. Na několika místech v centru města odstartovaly v pátek tradiční trhy. Jihomoravská metropole je v tomto ohledu prvním městem v Česku. Zahájení vánočních trhů tentokrát odšpuntovala kapela Lucie, která nadchla zaplněný Zelný trh. Ve stejný den otevřel také světelný park na hradě Špilberk.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Koncert Lucie byl největším tahákem zahajovacího programu brněnských vánočních trhů, který se tradičně uskutečnil na Zelném trhu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Trhy odstartovaly nejen na Zelném trhu, ale také na Moravském náměstí v parku i u sochy Jošta, na Kapucínském náměstí a částečně na náměstí Svobody,“ upřesnil mluvčí pořádající radnice Brna-střed Michal Šťastný.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Tisíce světel zároveň rozzářily nádvoří na brněnském Špilberku. Světelný park, který otevřel v pátek a bude přístupný denně od 17.30 do 22 hodin, přetvoří hrad na oázu inspirace s motivy brněnské historie, středověkých rytířů a legend.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Lidé se na hradě projdou mezi postavami z dávné historie, setkají se s drakem, symbolem města Brna, i s rytíři, princeznami a dalšími hrdiny minulosti. Každý kout hradu se po setmění rozzáří tisíci světly a nabídne neopakovatelnou atmosféru zimních večerů.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Návštěvníci světelného parku se mohou těšit na stovky ručně vyráběných světelných soch, interaktivní objekty i nové instalace, které potěší malé i velké. Výstava je zavede do světa brněnských pověstí a legend.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vystoupení kapely Lucie vyšlo pořádající radnici Brna-střed na 450 tisíc korun. Náklady uhradila z výtěžků veřejné aukce pro prodejce jídla a pití na vánočních trzích.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Slavnostní zahájení na Zelném trhu s vystoupením Lucie sledovalo více než deset tisíc návštěvníků,“ informoval mluvčí Šťastný.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Letošní novinkou trhů je více padesátimetrový vánoční expres umístěný na Kapucínském náměstí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vánoční atmosféra v centru Brna propukla naplno pouhé dva dny po svatém Martinovi.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nejvíce stánků najdou lidé tradičně na Zelném trhu, kde bezmála polovinu prodejních míst obsadili řemeslníci a nositelé lidových tradic.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vánoční kelímky mají dohromady už 30 nejrůznějších motivů, na většině je brněnský drak jako symbol města.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V pátek se rozjelo také vánočně vyzdobené vyhlídkové kolo v parku na Moravském náměstí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Za svařák na vánočních trzích lidé letos zaplatí 75 až 95 korun, za punč kolem stovky.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Klasické svařené víno vyjde nejčastěji na 75 až 85 korun za dvě deci, ovocná varianta na 95 korun. Nealkoholický svařák stojí 65 až 75 korun, dětský punč pak 60 až 65 korun.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V gastronabídce samozřejmě nechybí ani trdelník. Ten zdražil o desetikorunu na 130 korun.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Při zahajovacím koncertu vánočních trhů bylo prostranství zcela zaplněné. I tyto návštěvnice si atmosféru náležitě užívaly.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Koncert Lucie začal v osm hodin večer, prostranství bylo zaplněné dávno před začátkem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V repertoáru Lucie nechyběly její největší hity včetně třeba Nejlepší, kterou znám nebo Chci zas v tobě spát.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na Zelném trhu se nachází více než 100 stánků. Kromě gastroprodejců místa obsadili řemeslníci a nositelé lidových tradic.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Program na Zelném trhu je naplánován na každý den kromě Štědrého dne až do Silvestra.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Oficiální slavnostní rozsvícení vánoční strom na Zelném trhu teprve čeká. Uskuteční se v pátek 27. listopadu spolu se stromy na náměstí Svobody a na Moravském náměstí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Pro mnohé prodejce na vánočních trzích je nastalé období vrcholem celého roku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Za světelnou expozicí na Špilberku stojí česká rodinná společnost Decoled, jejíž instalace vznikají ruční výrobou s důrazem na detail a výtvarné zpracování. Jednotlivé objekty jsou zasazeny do hradu tak, aby podtrhovaly jeho historickou atmosféru.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Součástí světelného parku jsou i interaktivní exponáty. Na tomhle si mohou návštěvníci zahrát oblíbenou hru Tetris.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vyhlídkové kolo v parku na Moravském náměstí začali dělníci montovat už v první polovině října. Na spuštění provozu si muselo počkat téměř měsíc.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vánoční trhy začaly letos v Brně rekordně brzy. Pořádající radnice Brna-střed volí cestu po vzoru jiných evropských měst, kde startují ve stejném nebo ještě dřívějším termínu. „Vídeň je zahájila už minulý pátek,“ poznamenal tajemník radnice Petr Štika. Trhy začaly už také například v Budapešti nebo Kodani.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnské vánoční trhy se tradičně řadí mezi největší a nejvýznamnější kulturní akce ve městě. Každoročně lákají statisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Letošní návštěvu Špilberku obohacuje také doprovodný program Muzea města Brna. Návštěvníci si mohou vyzkoušet interaktivní světelné hry, projít magickými parními branami nebo obdivovat uměleckou instalaci propojující světlo se zvukem. Na velkém nádvoří je navíc čeká rozšířený videomapping s příběhem stvoření světa, který letos pokrývá tři strany nádvoří doplněné o laserovou střechu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
I letos návštěvníky nahoru na hrad Špilberk vyveze za padesátikorunu světelný ekovláček nazvaný Brňáček. „Loni byl jeho provoz úspěšný. Svezlo se více než šest tisíc lidí,“ uvedl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc (ODS).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na své si ve světelném parku přijdou i nejmenší návštěvníci. Ti se mohou vydat na dobrodružnou stezku Graselova loupež století: Poslední vanilkový rohlíček! nebo si užít koulovačku za každého počasí v místnosti proměněné v Čarovný les. Jednotlivými zastaveními návštěvníky nově provází také audioprůvodce v mobilní aplikaci.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Světelný park je na Špilberku k vidění potřetí. Zůstane otevřený až do 10. ledna.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na Kapucínské náměstí vedle Zelného trhu, kde je umístěný vánoční expres coby letošní novinka, se rozšířily trhy poprvé. Vedle vlaku se nachází několik stánků, v nichž si lidé mohou dát třeba oblíbený svařák.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Dlouhý vlak je koncipovaný tak, že si v jednotlivých vagonech mohou návštěvníci posedět. Jeden z nich je průchozí, aby nevytvářel na Kapucínském náměstí bariéru,“ doplnil tajemník Štika.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Lucie svým vystoupením v zahajovací den vánočních trhů navázala na kapelu Slza a zpěváka Leoše Mareše, kteří je odšpuntovali loni, respektive předloni.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Část nabídky si Brno nechává až na pátek 27. listopadu, kdy se vánoční trhy kromě náměstí Svobody rozšíří také na Dominikánské náměstí a nádvoří Staré a Nové radnice.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Novinkou budou i komornější akce na náplavce, tedy Rullerově nábřeží, kde město spolupracuje s místními kavárnami. Namísto velkých koncertů tam návštěvníky čekají spíše sousedská setkání, opékání špekáčků, výroba adventních věnců nebo příchod Mikuláše.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA