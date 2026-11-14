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Ubodala muže 158 ranami, jiného shodila z mostu. Dostala výjimečný trest a detenci
Krajský soud v Brně dnes uložil třiatřicetileté Lucii Hrdové za loňskou vraždu a dřívější pokus o vraždu na Znojemsku výjimečný trest 22 let vězení. Po jeho odpykání poputuje do zabezpečovací detence.
Nedostanou se na schody u svého domu. SVJ je zatarasilo lešenářskými trubkami
Spor o to, kdo se má starat o schodiště u bytových domů, vyřešili v brněnských Kohoutovicích po svém. Družstvo, kterému patří, ho zatarasilo lešenářskými trubkami.
Z Vranovské přehrady vytáhli pračky i pádla, celkem přes čtyři tuny odpadu
Pokles hladin řek a vodních nádrží odhaluje nejen pozůstatky zatopených staveb, ale také odpad, který byl doposud ukrytý pod vodní hladinou. Povodí Moravy proto využívá současné suché období k...
Drama na D1: řidiči nedávali pozor, hasiči zasahující u nehody uskakovali za svodidla
Prokličkovat místem nehody se na poslední chvíli snažilo rovnou několik řidičů, kteří si včas nevšimli, kam se blíží a co se před nimi děje. Jen se štěstím se všem nebezpečným situacím vyhnuli...
Často mě přehlíželi, byla jsem pro ně ta Romka. Ředitelka o konci v muzeu i šikaně
Více než dvacet let stála v čele brněnského Muzea romské kultury, u jehož zrodu v roce 1991 sama byla. Na konci srpna však Jana Horváthová na funkci ředitelky rezignovala. Za jejím odchodem stojí...
Brněnský Comic Con slaví výročí několika filmů, přijel i herec z Pána prstenů
Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v sobotu vydaly na brněnské výstaviště, kde začal festival Comic Con Brno & Junior. Letošní ročník pořadatelé věnují třem...
Po požáru bytu v Brně ošetřili 11 lidí, jeden člověk má vážné popáleniny
Jihomoravští hasiči v sobotu po 08:00 likvidovali požár bytu v prvním patře bytového domu na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích. Po jejich příjezdu šlehaly z oken plameny a policisté už evakuovali...
OBRAZEM: Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry
V Brně letos propukla pravá vánoční atmosféra ještě před polovinou listopadu. Na několika místech v centru města odstartovaly v pátek tradiční trhy. Jihomoravská metropole je v tomto ohledu prvním...
Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech
Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...
Vzpomínky, oslavy i protesty. Akce zdarma k 17. listopadu v Praze či Brně
Desetitisíce účastníků, mnoho akcí různého zaměření v centru města a obavy z pokračování protivládních protestů, které odstartují v neděli na Letné. To bude letošní 17. listopad v centru Prahy....
Kolik letos stojí Vánoce na náměstí v Brně? Podražil Turbomošt i trdelník
Za svařák 75 až 95 korun, za punč kolem stovky a za pořádný bramborák i více než 150 korun. Zdražil klasický svařák i trdelník, nejvýrazněji pak oblíbený horký nápoj Turbomošt. K ceně teplého pití je...
Ministr odvolal Radu Vinařského fondu. Opozice navrhuje změny v jeho fungování
Ministr zemědělství Martin Šebestyán odvolal všech jedenáct členů Rady Vinařského fondu. Stalo se tak kvůli zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle něhož fond opakovaně porušoval předpisy...
Na poctivý verbuňk potřebujete výbornou fyzičku, říká kyjovský folklorista
Kolik toho musí člověk vydržet, aby předvedl pořádný verbuňk? Nestačí jen znát kroky a mít na sobě nádherný kroj. Folklor na Kyjovsku je také o fyzické kondici, stovkách písní a pevných přátelstvích....
Z adventních trhů je vlezlý tříměsíční obchoďák, říká nová brněnská radní. Chce to změnit
Vánoční trhy v Brně začínají tak brzy, že už mnoha lidem lezou na nervy. Nová radní pro kulturu Jana Janulíková (Za Lužánky) chce tento trend zastavit, sjednotit roztříštěné pořádání adventních akcí...
Brno je městem nájemníků. Bydlí tak každý třetí obyvatel, investoři reagují
Každý třetí Brňan bydlí v nájmu. Podle expertů z poradenské firmy BTR Group, která se specializuje na segment nájemního bydlení, se tento údaj vyplývající ze sčítání lidu 2021 od té doby nijak...
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
Svatého Martina v centru Brna vystřídají vánoční trhy, zahájí je kapela Lucie
Na brněnském náměstí Svobody se ve středu připíjelo požehnaným svatomartinským vínem, o pouhé dva dny později skleničky v centru vystřídají hrnky se svařákem a punčem. Brno se tak přidává k evropským...
Kamioňák na D2 porazil lampy. V kabině měl rozpitou vodku, vymlouval se na léky
Rozpitou lahev vodky našli policisté v kabině kamionu, který koncem října před třetí hodinou odpoledne boural na dálnici D2. Řidič na 17. kilometru odbočoval k čerpací stanici, kde nezvládl řízení a...