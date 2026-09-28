Sjezd na 200. kilometru dálnice D1 má zásadně ulevit přetížené Řípské ulici.
Předpokládaná cena stavby je 1,8 miliardy korun. Silničáři očekávali, že začnou stavět letos a skončí v roce 2029. O stavbě se přitom hovořilo před více než deseti lety, když o stavbu obřího logistického centra v průmyslové zóně usilovala, nakonec neúspěšně, společnost Amazon.
Plocha, kde chtěla stavět, je nyní už zastavěná a postupně se mají zastavovat i další plochy pro průmysl, což znamená, že doprava v této jihovýchodní části města je stále hustší. V době začátku a konce směn v továrnách stojí před křižovatkami kolony aut, aby se dostaly na Řípskou ulici, odkud pokračují do města, nebo na dálnici.
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Součástí stavby bude i přestavba křižovatky na 201. kilometru D1 a také stavba kolektorů mezi oběma sjezdy, tedy souběžně vedených pruhů, ve kterých se bude jezdit rychlostí nejvýše 80 kilometrů za hodinu. Stavba bude připravená na budoucí rozšíření dálnice D1 na šest pruhů v tomto úseku. Na obou sjezdech vzniknou na křížení s příjezdovou silnicí okružní křižovatky. Na dálnici D1 půjde o šestý brněnský exit mezi 190. a 203. kilometrem.
Součástí stavby nového exitu bude i přeložka silnice třetí třídy mezi Černovickou terasou a Tuřany. Podél ní vznikne cyklostezka, na kterou má navázat i stavba cyklostezky do Tuřan.