Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře

Autor: ,
  12:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Barák, iDNES.cz

Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro příštího roku. Výběrové řízení na stavební firmu vypsalo loni v prosinci, ale vzhledem k dotazům účastníků muselo posunout termín pro podání nabídek, řekla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Sjezd na 200. kilometru dálnice D1 má zásadně ulevit přetížené Řípské ulici.

Předpokládaná cena stavby je 1,8 miliardy korun. Silničáři očekávali, že začnou stavět letos a skončí v roce 2029. O stavbě se přitom hovořilo před více než deseti lety, když o stavbu obřího logistického centra v průmyslové zóně usilovala, nakonec neúspěšně, společnost Amazon.

Plocha, kde chtěla stavět, je nyní už zastavěná a postupně se mají zastavovat i další plochy pro průmysl, což znamená, že doprava v této jihovýchodní části města je stále hustší. V době začátku a konce směn v továrnách stojí před křižovatkami kolony aut, aby se dostaly na Řípskou ulici, odkud pokračují do města, nebo na dálnici.

Doprava na D1 u Prahy bobtná. Úlevu může přinést dokončení dálničního okruhu

Součástí stavby bude i přestavba křižovatky na 201. kilometru D1 a také stavba kolektorů mezi oběma sjezdy, tedy souběžně vedených pruhů, ve kterých se bude jezdit rychlostí nejvýše 80 kilometrů za hodinu. Stavba bude připravená na budoucí rozšíření dálnice D1 na šest pruhů v tomto úseku. Na obou sjezdech vzniknou na křížení s příjezdovou silnicí okružní křižovatky. Na dálnici D1 půjde o šestý brněnský exit mezi 190. a 203. kilometrem.

Součástí stavby nového exitu bude i přeložka silnice třetí třídy mezi Černovickou terasou a Tuřany. Podél ní vznikne cyklostezka, na kterou má navázat i stavba cyklostezky do Tuřan.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....

OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)

Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...

Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice

Premium
Filip Leder

Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...

Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře

ilustrační snímek

Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro příštího roku. Výběrové řízení na stavební firmu vypsalo loni v...

28. září 2026  12:22

Stránského stačí najít a je to gól. Rozjetý Smejkal o chemii pardubické superlajny

Pardubický útočník Jiří Smejkal slaví ve druhé třetině gól na 2:1 v zápase...

Mistr se vzepřel statistice i vývoji zápasu pátého kola extraligy a byť po dvou třetinách prohrával 1:2 z brněnského ledu odvezl všechny body. Pardubice hokejisty Komety porazily 5:3, když se...

27. září 2026  21:32

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

27. září 2026  15:45,  aktualizováno  20:37

Hraje za Kometu, kandiduje v Blansku. Je lepší se začít starat už teď, ví Král

Obránce Filip Král na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně. (28....

Ještě nedávno řešil jen, jak naplnit velká očekávání v Kometě. Teď se Filip Král ocitl v úplně jiné hře. V rodném Blansku hokejista kandiduje do zastupitelstva a toto rozhodnutí dlouho zvažoval. Když...

27. září 2026  13:47

Chrlice koupily dům od rodiny místostarosty. Peníze si půjčily z kasy magistrátu

Premium
Dům s hostincem U Bindrů odkoupila radnice městské části Brno-Chrlice. (září...

Ještě před rokem byla budova v brněnských Chrlicích na ulici pojmenované po místním rodákovi a slavném fyzikovi Ernstu Machovi v soukromých rukou. Letos objekt s hostincem koupila místní radnice....

27. září 2026

Vězeň uprchl z nestřeženého pracoviště, dopadli ho v Brně

ilustrační snímek

Policie v Brně vypátrala jednoho ze dvou vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Po druhém muži stále pátrá.

26. září 2026  11:54,  aktualizováno  19:12

Ohrožený druh tygra dorazil do brněnské zoo, na nové prostředí reagoval se zájmem

Zoo Brno má nového tygra sumaterského, dorazil z německé Zoo Krefeld. Zatím si...

Zoo v Brně má nového tygra sumaterského, ze zahrady v německém Krefeldu přivezli v noci na sobotu. Zatím si zvyká, návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech.

26. září 2026  13:26

Vlak na Blanensku zabil člověka, nehoda na čtyři hodiny přerušila provoz

ilustrační snímek

U Rájce-Jestřebí na Blanensku v sobotu ráno vlak srazil a zabil člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou byl kvůli nehodě přes čtyři hodiny přerušený.

26. září 2026  11:14

Za úklid města střecha nad hlavou zdarma, slibuje lidem bez domova lídr SPD v Brně

Lídr SPD v Brně v komunálních volbách 2026 Jiří Kment

Před čtyřmi lety i poté v krajských a sněmovních volbách se hnutí SPD spojovalo s dalšími partnery. Teď se však nedohodli a menší uskupení Trikolora, PRO a Svobodní jdou v Brně vlastní cestou v čele...

26. září 2026  9:30

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

25. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)

Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...

25. září 2026  17:17

Přestup na druhou. Plzeň mi nesedla, Kováč řekl, ať radši odejdu, tvrdí Boháč

Sebastian Boháč (v šedém) při své premiéře v dresu Artisu Brno, do kterého...

V minulé sezoně zvedl jako kapitán pohár pro vítěze MOL Cupu, pak přišlo turbulentní období. Pád Karviné do druhé ligy, nepovedené angažmá ve Viktorii Plzeň i odchod z rodného kraje. Sebastian Boháč...

25. září 2026  17:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde