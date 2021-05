Hádky, stížnosti, šikana. Zadehova show před soudem spěje ke konci

Před pěti lety uspořádal Shahram Abdullah Zadeh v brněnském hotelu Barceló tiskovou konferenci, na níž emotivně tvrdil, že policie, žalobci i soud proti němu postupují jako organizovaná zločinecká skupina, aby jej poškodili. Byl to jen jeden z mnoha výstřelků, který nevídaný proces s podnikatelem íránského původu provázel.



Zadeh je obžalovaný z daňových podvodů při obchodech s pohonnými hmotami. Škoda podle spisu činí sotva uvěřitelné 2,5 miliardy korun.



Soudní jednání se táhne od roku 2016 a hrozilo, že ještě notnou řádku let potrvá. Nyní to však vypadá, že se unikátní případ chýlí ke konci – extravagantně působící Zadeh se totiž na začátku května překvapivě doznal.



V minulosti přitom opakovaně zahlcoval soudy stížnostmi a během procesu si neodpustil několikahodinové proslovy. Krajský soudce Aleš Novotný jej musel dokonce usměrňovat slovy, že nebude diktovat, jak má jednání probíhat.

„Právě proto, jaký styl obhajoby obžalovaný volil, mě jeho rozhodnutí doznat se překvapilo. Na druhou stranu tíha usvědčujících důkazů už byla dost silná,“ podotýká vrchní státní zástupce Aleš Sosík, jehož Zadeh rovněž obvinil, že jej chce záměrně poškodit.

Roli podle Sosíka pravděpodobně sehrála i novela zákona o dohodě o vině a trestu, jež nabyla účinnosti loni v říjnu. „Krátce poté o ni pan Zadeh usiloval. Pokud se totiž obžalovaný dozná, má to velký efekt ve chvíli, kdy se rozhoduje o výši trestu. Záleží na tom, jestli dohodu soud schválí,“ nastiňuje Sosík.

Jeden advokát za druhým

Zadeh už si odpykává osmiletý trest za ovlivňování svědků. Podle obžaloby se dokonce pokoušel uplatit tlumočníka, jemuž nabízel čtvrt milionu a lázeňský pobyt v zahraničí, když nebude chodit k výslechům a jednáním, čímž chtěl docílit propuštění z vazby po uplynutí zákonného termínu.

Za daňový podvod Zadehovi hrozí dalších třináct let. Podle Sosíka zřejmě dostane souhrnný trest, který však nepřesáhne deset let, jelikož společně řešili domluvu i na relativně velkém peněžitém trestu.

V kauze daňových úniků bylo obžalováno celkem patnáct lidí, z nichž jeden už zemřel. Sosík uvedl, že dva jsou spolupracující obvinění, sedm dalších včetně Zadeha se postupně doznalo.

Případ se rozběhl před sedmi lety, kdy protikorupční policie obvinila zmiňovanou patnáctku, která byla zapojena do řetězce nejméně 66 firem, jež se dopustily daňových úniků ve výši 2,5 miliardy. Podle obžaloby byl Zadeh šéfem této organizované skupiny, která od března 2012 do června 2013 dovezla přes 400 milionů litrů pohonných hmot z Německa a Slovinska.

MF DNES se pokoušela sehnat některého z advokátů, kteří Zadeha zastupují. Oslovila tři, kteří s ním chodili k soudnímu stání. „Už pana Zadeha nezastupuji,“ uvedla Alena Kojzarová a podobně se vyjádřili i další právníci. Podle informací MF DNES nyní Zadeha zastupuje advokát Roman Jelínek, který však odmítl cokoli komentovat.

7. března 2016

Právě Zadehovi právníci v minulosti posílali na soudy hromady stížností. Podnikatel poukazoval na délku vazby i postupy vyšetřovatelů a státního zastupitelství a opakovaně tvrdil, že je ze strany justice šikanován mimo jiné kvůli tomu, že je původem cizinec. Ústavní soud mu dal za pravdu, když konstatoval, že případ má z pohledu obžalovaného určitý šikanózní rozměr.



Rekordní kauce

Zadeh svá teatrální vystoupení, která podtrhoval i obleky křiklavých barev, předváděl nejen u krajského soudu, ale také u městského v Brně, který ho potrestal za již zmiňované ovlivňování svědků. I tamnímu soudci Michalu Kabelíkovi stejně jako Novotnému došla trpělivost a podnikatele několikrát krotil.

„Na koho vlastně mluvíte? Na soudce, nebo na novináře? Míníte pokračovat v urážkách? Co říkáte, jsme už přece slyšeli,“ rozhorlil se Kabelík na jednom ze stání.

Tato slova Zadeha naštvala a začal vykřikovat, že mu soudce brání v závěrečné řeči.

„Musím říct, co se v justici děje, protože tohle nebylo normální ani za komunistů. Budu to potřebovat, až se obrátím na Nejvyšší soud. Nemáte právo mě přerušovat,“ zlobil se nyní padesátiletý muž, který v Brně na konci devadesátých let vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity.

4. února 2016

Už tak v mnoha ohledech pozoruhodná kauza má na kontě i jeden rekord v podobě nejvyšší kauce v historii Česka – Zadeh se před třemi lety vyplatil z vazby částkou 150 milionů korun.

Ani to se však neobešlo bez dramatických okolností. Podnikatel byl totiž vzápětí opět zadržen na základě mezinárodního zatykače vydaného v Teheránu, krajský soud jej následně propustil, ale po několika měsících byl Zadeh zatčen znovu kvůli křivému svědectví.



A ani tehdy nešetřil kritikou k soudu a státnímu zastupitelství. „Všechno bylo domluvené. Jednotliví aktéři z justice se mezi sebou tajně dohodli, abych zaplatil 150 milionů a stát si je mohl následně nechat,“ prohlašoval.

Tečku za spletitým případem může Krajský soud v Brně udělat už příští měsíc, další jednání jsou v plánu 14. až 18. a 21. až 25. června.