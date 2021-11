Kauce 150 milionů za podnikatele Zadeha propadne státu, rozhodl soud

Zadeh se díky složené kauci dostal na začátku roku 2016 z vazby, složila ji rodina a jeho blízcí. Zadeha soud na konci října poslal na devět let do vězení v kauze miliardových daňových úniků. Šlo o souhrnný trest, soud mu už dříve uložil osm let za ovlivňování svědků. Zadeh je od pátku podmíněně na svobodě.

Zadeh se do vazby dostal v roce 2014 poté, co podle vyšetřovatelů společně s dalšími lidmi vytvořil řetězec firem a podle obžaloby ošidili stát na daních zhruba o 2,5 miliardy korun.

Po složení 150 milionů korun, což je zřejmě nejvyšší kauce v Česku, justice začátkem roku 2016 rozhodla o Zadehově propuštění. Obratem byl ale zadržen kvůli íránskému zatykači.

V únoru 2016 Krajský soud v Brně pustil Zadeha na svobodu. Na konci roku 2016 ho ale brněnský městský soud poslal opět do vazby, policie totiž podnikatele v další kauze obvinila z ovlivňování svědků.

Brněnský městský soud Zadeha následně poslal na 3,5 roku do vězení za ovlivňování svědků, krajský soud po odvolání ale trest zpřísnil na osm let vězení, a to i za účast na organizované zločinecké skupině.

Právě tento fakt byl pro rozhodnutí o kauci stěžejní. V kauze daňových úniků jej totiž potrestal mimo jiné i za účast na organizované skupině.

Podle předsedy senátu Aleše Novotného odpovědnost za propadnutí kauce nenese soud, ale Zadeh. „Je za tím jednání pana obviněného. Pokud by nedělal to, co dělal, dneska tady nejsme a neřešíme to. Ta objektivní odpovědnost je jinde, je to na jednání pana odsouzeného. Soud neměl jinou možnost než rozhodnout tak, jak rozhodl,“ uvedl Novotný.

Usnesení soudu není pravomocné, Zadeh a jeden z těch, kdo kauci složili, proti němu na místě podali stížnost. Bude o ní rozhodovat Vrchní soud v Olomouci.

„Rozhodnutí o propadnutí 150 milionů, které složitelé kauce zaplatili ze svých zdrojů, považuji za nezákonné a neústavní,“ řekl po vyhlášení usnesení Zadeh. Podle něj nebyli ti, kteří kauci uhradili, při jejím skládání dostatečně poučeni, za jakých podmínek může kauce státu propadnout.

A soud měl navíc podle něj použít jako záruku peněžitý trest 17,5 milionu korun, který mu krajský soud uložil spolu s devíti lety vězení, a ne původně složenou kauci. Podle Zadeha není takto třeba trestat třetí osoby.

Trest v daňové kauze devět let vězení a zároveň peněžitý trest 17,5 milionu korun si Zadeh vyjednal s žalobcem jako součást dohody o vině a trestu. Soud ji schválil na konci října.

Zadeh, který vinu původně popíral, podle žalobce patřil mezi hlavní organizátory. Podnikatel loni v prosinci překvapivě projevil zájem o dohodu, po něm někteří další obžalovaní. Soud trest i všem ostatním ukládal letos na podzim.