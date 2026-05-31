Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Autor: ,
  9:27
Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku i ve světě a zdůrazňuje význam bezpečného prostoru, respektu, lidskosti a komunitní soudržnosti. Program festivalu poskytla za organizátory Eliška Mádrová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

U Anthroposu se v neděli koná například běh za rovné příležitosti nebo kurz sebeobrany. V 10:00 se jako součást festivalu uskuteční mše v Husově sboru Církve československé husitské, večer hostí kino Art projekci filmu Šťastni spolu.

Kvůli omezenému rozpočtu se letošní Brno Pride Week podle pořadatelů zaměřuje především na menší komunitní akce a spolupráci s kulturními institucemi, neziskovými organizacemi a Masarykovou univerzitou. Cílem je udržet festival dostupný, smysluplný a otevřený i v podmínkách, kdy není možné stavět program na velkých produkcích.

„Letošní ročník je pro nás návratem k podstatě festivalu. Chceme vytvářet prostor, kde se lidé mohou potkat, sdílet zkušenosti a cítit se přijímaní. Právě v době nejistoty je komunita důležitější než kdy dřív,“ uvedl organizační tým Brno Pride Week v tiskové zprávě.

Brno Pride Week 2026 završí v sobotu 6. června akce Pride Park na Zelném trhu. Odpoledne také městem projde průvod Brno Pride Parade. Kompletní program je na webu festivalu.

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

31. května 2026  9:27

