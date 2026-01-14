Žáci plnili výzvu ze sociální sítě. Škrtili se tak dlouho, až jeden omdlel

  15:56
Neblahým vlivem sociálních sítí se zabývají v jedné ze znojemských základních škol. Sedmáci se v ní minulý týden na základě takzvané výzvy škrtili tak dlouho, až jeden z nich omdlel. Vedení školy situaci řešilo s rodiči, případ vyšetřuje také policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na incident upozornil server CNN Prima News. „Dva žáci sedmých ročníků škrtili své dva spolužáky takovým způsobem, že je málem zabili. Jednoho škrtili tak, že má po krku dost viditelné zranění. Spadl, bouchl hlavou o lavici a omdlel. Další žák po škrcení zvracel,“ citoval web divačku svých Krimi zpráv.

Děti kvůli online výzvám ničí školy. Zpřísnění pravidel však vyvolalo kritiku

Podle ředitele Základní školy Znojmo na náměstí Republiky Jiřího Šmahaje však situace zdaleka tak dramatická nebyla. „Chlapci blbli, dávali si kravaty. Říkali, že to přehnali, jednomu se udělalo mdlo a na chvíli takzvaně vypnul. Nebylo třeba žádné lékařské ošetření, na záležitost upozornila až druhý den jeho maminka, která si všimla červeného pruhu na jeho krku,“ popsal pro iDNES.cz ředitel.

Ten podle svých slov začal okamžitě jednat. Záležitost probíral v dané třídě i s rodiči žáků. „Mezi dětmi se takové věci dějí pořád, vymýšlí ptákoviny. Ale tady to zašlo moc daleko, proto jsme se to rozhodli řešit způsobem, aby pochopili, že existují hranice, které nelze tolerovat. I proto jsme přizvali policii,“ sdělil Šmahaj.

Jede to už delší dobu, říká ředitel

Policisté potvrdili, že se incidentem od konce minulého týdne zabývají. „Podle posledních informací mělo v rámci výzvy na sociálních sítích dojít k vzájemnému a dobrovolnému škrcení. Před podobnými výzvami policisté důrazně varují, mohou totiž skončit i s vážnými následky nebo i tragicky,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Vzhledem k tomu, že se znojemský případ týká nezletilých, k němu policisté neposkytují bližší informace.

Fascinace násilím, úkryt v online prostoru. České děti se nebezpečně radikalizují

O jakou sociální síť a jakou konkrétní výzvu se jedná, nyní na škole zjišťují. „Víme, že to jede už delší dobu. Děcka si bohužel něco dokazují a takové věci zkoušejí. Když přijdete do třídy a vidíte, jak se drží kolem krku, tak říkají, že si hrají. Je to pro ně zábava, kdo déle vydrží,“ přibližuje Šmahaj.

„Dělo se to i dříve, bohužel jsou případy, kdy to skončilo tragicky. Proto se musejí držet nějaké hranice a tohle bylo za hranicí. Bereme tuto věc vážně. Ale zároveň mi vadí, když se něco takového přehnaně nafukuje. Pak si k tomu každý přidá něco, co není pravda,“ podotýká ředitel.

14. ledna 2026  15:56

