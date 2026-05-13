Na vyhořelou záchrannou stanici lidé poslali miliony, majitel bydlí ve chlévě

Karolína Kučerová
  15:22
Vlnu solidarity vyvolala situace ornitologa Zdeňka Machaře, který svůj život zasvětil pomoci zvířatům. Poté, co obytnou část jeho záchranné stanice v brněnské Slatině minulý týden zachvátil požár, a přišel tak o střechu nad hlavou, mu stovky lidí nabídly pomoc – zejména finanční.

Řada z nich přispěla na účet, někteří přijeli dokonce osobně. „Jsme sice důchodci, ale tady něco málo máte,“ říká s úsměvem muž, který přijel Machaře osobně podpořit na stanici.

Dohromady se po požáru zatím podařilo vybrat asi dva miliony korun, za což je ornitolog velmi vděčný. Využít je chce na obnovu svého příbytku, tentokrát však už z nehořlavých odolných materiálů.

„Už nechci ty hořlavé ani vidět. Uvidím ale, zda bude částka stavební firmě stačit. To víte, i za dva miliony už je v dnešní době těžké si něco pořídit,“ přemítá Machař.

Jeho vizí je menší a prosté obydlí, které zapadne do přírody a nebude příliš časově náročné na výstavbu. Na nic honosného si totiž podle svých slov nepotrpí. Ostatně sám nyní přebývá ve chlévě.

„Mně to ale nevadí, jsem na to zvyklý. Jinam bych ani nemohl, musím bydlet tady na stanici kvůli zvířatům,“ vysvětluje ochránce zvířat.

Trosky zmizí o víkendu

Pomoc ale není jenom finanční. Protože při požáru přišli s partnerkou o tři psy, jednou z jeho proseb bylo, zda někdo nemá štěňata. A i to se téměř okamžitě podařilo zařídit, po areálu už nyní běhají dva chlupáči.

„Jedním z nich je štěňátko tibetské dogy. Je na tom fajn, že se jedná o naši krev. Kdysi jsme totiž naše štěňátka nechali lidem, kteří je začali chovat a tohle je jeden z potomků. Přesněji řečeno, jeden z pejsků, který nám při požáru zahynul, je jeho babička. Pocitově je to úžasné,“ chválí si vedoucí stanice.

Kromě toho lidé nosí třeba pitnou vodu nebo obrázky od dětí, některé školy a školky dokonce pořádají jarmarky na pomoc.

V současné chvíli je ale nejdůležitější zbavit se ohořelých trosek, které stále leží na místě. Nyní je Machař odklízí se svými kamarády, zbytek by mohl zmizet v sobotu.

„To bude hlavní brigáda, přijedou úderné síly, což je vojsko a nějací chlapi, kteří vykládají vagony. Doufám, že se to z velké části odveze,“ sděluje Machař s tím, že následně bude řešit s instalatérem znovuzavedení vody ke zvířatům a s brněnským magistrátem administrativní záležitosti ohledně renovace.

Čekají na něj jak na večerníček

K tomu, že je pomoc od lidí tak rozsáhlá, přispěl i fakt, že je Machař oblíbený na sociálních sítích. Jeho instagramový profil s názvem Pomáháme zvířátkům, kde pravidelně ukazuje záběry ze své práce, sleduje přes 60 tisíc lidí.

„Na tohle moc nejsem, ale k natáčení mě přesvědčila rodina. A odezva od lidí byla moc hezká, dokonce mi začali psát rodiče, jestli ještě něco přidám, že na to s dětmi čekají jak na večerníček. To bylo moc milé,“ podotýká.

Právě na děti cílí část své práce, ve stanici dělá exkurze pro školy a školky. A jejich zaujetí si pochvaluje. „Když vidím zájem dětí, je to taková hezká naděje, že tady pořád budou lidé, kteří se umí k přírodě chovat,“ doufá Machař.

A dodává, že bude rád, když jeho příspěvky ovlivní myšlení více lidí. „Nebo je minimálně něco naučí. Ačkoliv mi vždy volají kvůli nějakému zvířeti v dobré víře, v polovině případů tam není zásah člověka potřeba. A i o tom ve videích mluvím,“ dodává.

