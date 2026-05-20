V praxi to znamená, že posádky v sanitkách i vrtulnících ze Slovenska můžou zasáhnout i na území České republiky a opačně. Pro obyvatele příhraničních obcí, jež jsou často od základen příliš vzdálené či mají špatně přístupný terén, se díky tomu zkrátí dojezdový čas záchranářů. To může hrát velkou roli v případech, kdy o životě rozhodují minuty, například u infarktu, cévní mozkové příhody, těžkých úrazů nebo hromadných neštěstí.
„Pro Jihomoravský kraj je to velmi dobrá zpráva. Vítáme ji jako konkrétní praktický krok ke zvýšení bezpečnosti a kvality urgentní péče pro obyvatele příhraničí, díky kterému u nich může být rozhodující pomoc dříve. Nově tak můžou posádky – pozemní i letecké – překročit hranici vždy tehdy, kdy je to nejrychlejší řešení, a to i s plným využitím výstražné světelné a zvukové signalizace,“ chválí mluvčí jihomoravského hejtmanství Martina Žídková.
Dodala, že následně bude pacient převezen do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení bez ohledu na to, na které straně hranice se nachází.
Poslanci kývli na smlouvu se Slovenskem o spolupráci zdravotnických záchranářů
O konkrétní podobě smluv už jednají příhraniční kraje se slovenským ministerstvem zdravotnictví. Kromě jižní Moravy se to týká i Moravskoslezského a sousedního Zlínského kraje. Na slovenské straně pak jde o Trenčínský, Žilinský a Trnavský kraj.
K tornádu ano, ke zlomenině ne
Dnes ve všech těchto regionech platí pro záchranáře závazná pravidla daná mezistátními smlouvami o přeshraničním styku. To například znamená, že posádky nemohou překročit státní hranici bez policejního doprovodu. V případě potřeby si jinak nelze zkrátit cestu k události přes cizí stát.
Když například dojde k dopravní nehodě poblíž hranice u Petrova či Sudoměřic na Hodonínsku, nemohou k ní vyjet zdravotníci ze slovenské Skalice, přestože jsou blíž než kolegové v Česku. Nová smlouva má administrativní a právní bariéry odstranit.
„Jediným případem, kdy je přeshraniční pomoc možná už nyní, jsou mimořádné události, jako bylo třeba tornádo. To mohou záchranáři z obou zemí zasahovat i bez takové smlouvy nebo dohody, ale v případě, kdy je zraněný nebo v ohrožení jednotlivec, to zatím nejde. Jakmile začne smlouva platit a na české cyklostezce u hranic se zraní člověk, mohou pro něj přijet i kolegové ze Slovenska, pokud budou blíže. Jsme za takovou možnost velmi rádi a určitě je to přínosné pro obě strany,“ hodnotí mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Kapacitně podle ní žádný problém nevznikne. Ze zkušeností, které čerpají z obdobné spolupráce se záchranáři z Rakouska, se to bude týkat nižších desítek případů ročně. Podobně funguje i spolupráce s Německem, obě Česká republika uzavřela už před zhruba deseti lety. A jejich důležitost vnímá vláda doteď.
Nová smlouva se Slovenskem: záchranáři budou pomáhat bez ohledu na hranici
„O životě pacienta v kritických situacích nesmí rozhodovat státní hranice, ale rychlost poskytnuté pomoci. Věřím, že k dokončení ratifikačního procesu a ke vstupu této mezinárodní smlouvy v platnost dojde co nejdříve, aby přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnické záchranné služby mohla být fakticky zahájena,“ zdůraznil změny ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Vzhledem k odlišnému fungování zdravotnické záchranné služby na Slovensku ale nebude uzavření detailních podmínek tak snadné ani rychlé. Zástupci moravských krajů i záchranek už spolu jednají a domlouvají další kroky. Měly by vzniknout pracovní skupiny na úrovni dispečinků, základen i konkrétních protokolů. Kromě toho ministerstvo zdravotnictví pokračuje v jednáních o obdobné smlouvě s Polskem s cílem dále posilovat dostupnost urgentní péče v příhraničních oblastech.
10. října 2025